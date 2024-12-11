台中耶誕來電！ 怪獸電力公司「幸福發電廠」首秀登場

2024台中耶誕嘉年華「台中好甜，耶誕來電！」今晚在柳川水岸觀景台試點燈展演，以迪士尼皮克斯動畫電影《怪獸電力公司》主題的「幸福發電廠」在插座造型台啟動，閃耀奪目的光芒照亮台中舊城區。

新聞局長欒治誼表示，今年台中耶誕有「最毛最怪」的毛怪造型耶誕樹，集結超高人氣的毛怪蘇利文(Sulley)、大眼仔麥克‧華斯基(Mike)與阿布(Boo)造型等人氣耶誕燈飾，13日正式點燈，邀請大家來台中一起過耶誕，感受最甜蜜的「幸福發電廠」。

去年耶誕嘉年華吸引超過106萬人次，市為台中創造近15億元商機，今年期待能超越往年人潮，共同體驗充滿驚喜與歡樂的節慶盛事，並突破15億元以上經濟效益。台中市府表示，誠摯邀請每一位朋友，把握這個難得的機會，來感受台中獨特的歡樂耶誕氛圍，一起分享這份喜悅與祝福！

新聞局表示，今年的耶誕嘉年華12月13日至1月1日，活動地點選在舊台中火車站前廣場、綠川及柳川水岸廊道。

絕不能錯過的七大甜蜜打卡熱點，包括柳川的「幸福發電廠」有毛怪蘇利文(Sulley)、大眼仔麥克‧華斯基(Mike)與阿布(Boo)造型燈飾在舞台上與繽紛燈光秀一同演出，開幕後每天下午5時30分至9時30分，每半小時展演一次。

新聞局補充，舊台中火車站前廣場有歷年來「最毛最怪」的毛怪造型耶誕樹，高達16公尺。