快訊

蘋果突推iOS 18.2！Siri整合ChatGPT不再笨笨的 Apple Intelligence新功能一次看

專訪／敖犬禮金包3600引爆全網討論 阿緯：未遵守承諾

台中耶誕來電！ 怪獸電力公司「幸福發電廠」首秀登場

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中耶誕以怪獸電力公司「幸福發電廠」為主題，燈光秀首度登場。圖／新聞局提供
台中耶誕以怪獸電力公司「幸福發電廠」為主題，燈光秀首度登場。圖／新聞局提供

2024台中耶誕嘉年華「台中好甜，耶誕來電！」今晚在柳川水岸觀景台試點燈展演，以迪士尼皮克斯動畫電影《怪獸電力公司》主題的「幸福發電廠」在插座造型台啟動，閃耀奪目的光芒照亮台中舊城區。

新聞局長欒治誼表示，今年台中耶誕有「最毛最怪」的毛怪造型耶誕樹，集結超高人氣的毛怪蘇利文(Sulley)、大眼仔麥克‧華斯基(Mike)與阿布(Boo)造型等人氣耶誕燈飾，13日正式點燈，邀請大家來台中一起過耶誕，感受最甜蜜的「幸福發電廠」。

去年耶誕嘉年華吸引超過106萬人次，市為台中創造近15億元商機，今年期待能超越往年人潮，共同體驗充滿驚喜與歡樂的節慶盛事，並突破15億元以上經濟效益。台中市府表示，誠摯邀請每一位朋友，把握這個難得的機會，來感受台中獨特的歡樂耶誕氛圍，一起分享這份喜悅與祝福！

新聞局表示，今年的耶誕嘉年華12月13日至1月1日，活動地點選在舊台中火車站前廣場、綠川及柳川水岸廊道。

絕不能錯過的七大甜蜜打卡熱點，包括柳川的「幸福發電廠」有毛怪蘇利文(Sulley)、大眼仔麥克‧華斯基(Mike)與阿布(Boo)造型燈飾在舞台上與繽紛燈光秀一同演出，開幕後每天下午5時30分至9時30分，每半小時展演一次。

新聞局補充，舊台中火車站前廣場有歷年來「最毛最怪」的毛怪造型耶誕樹，高達16公尺。

市府將配合耶誕嘉年華製作一份美食地圖，介紹燈區周邊的美食名店，涵蓋繼光商圈、電子街商圈以及伴手禮老店雲集的自由路商圈，市場和夜市的銅板美食。

台中耶誕以怪獸電力公司「幸福發電廠」為主題，燈光秀首度登場。圖／新聞局提供
台中耶誕以怪獸電力公司「幸福發電廠」為主題，燈光秀首度登場。圖／新聞局提供
台中耶誕以怪獸電力公司「幸福發電廠」為主題，燈光秀首度登場。圖／新聞局提供
台中耶誕以怪獸電力公司「幸福發電廠」為主題，燈光秀首度登場。圖／新聞局提供
台中耶誕以怪獸電力公司「幸福發電廠」為主題，燈光秀首度登場。圖／新聞局提供
台中耶誕以怪獸電力公司「幸福發電廠」為主題，燈光秀首度登場。圖／新聞局提供

火車站 美食

延伸閱讀

外婆抱病力挺現身MV 阿布絲感動哭了！攜鷹入鏡帥翻

蘇利文示警：若跟解放軍開戰 美彈藥庫存很快會用光

美國事前不知南韓要戒嚴 密切關注局勢發展

趕在川普上台前！拜登政府再向烏克蘭提供236億軍援

相關新聞

台中用電5年增30億度 市長盧秀燕：高科技產業加人口爆漲

台中市用電量蟬聯5年全國第一，議員曾朝榮今質詢指台中去年用電量333.2億，比2018年增加30億度、9.3%，批評市長...

彰化樹齡10年真柏佛心免費送 園藝專家：農民對樹有感情

臉書社群「二林人的大小事」近日有陳姓農民貼文「10年真柏免費贈送 數量約200棵」，有網友留言「真的假的…用送的」、「太...

台中耶誕來電！ 怪獸電力公司「幸福發電廠」首秀登場

2024台中耶誕嘉年華「台中好甜，耶誕來電！」今晚在柳川水岸觀景台試點燈展演，以迪士尼皮克斯動畫電影《怪獸電力公司》主題...

台中議員揭統戰入侵校園 市長盧秀燕：請具體檢舉

議員曾朝榮今天說，台中淪中國統戰一級戰區，網紅揭露統戰部找台中青年交流、國小教室張貼中國地圖、食品印製統戰標語，市長盧秀...

台中霧峰納入參山處管轄 明年1月舉辦多項慶祝活動

交通部觀光署已將霧峰納入參山國家風景區管理處管轄，並推動霧峰觀光旅遊資源的全面發展，參山處長曹忠猷今天宣布，明年1月起將...

遭綠營質疑養不起大巨蛋 彰化縣長王惠美盼好政策一起支持

彰化縣長王惠美規劃在彰化交流道特定區蓋大巨蛋，遭綠營人士質疑「彰化養不起」；王惠美今天表示，各界意見都欣然接受，她一直不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。