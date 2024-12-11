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彰化樹齡10年真柏佛心免費送 園藝專家：農民對樹有感情

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣陳姓農民在臉書地方社群貼文表示願意免費送200棵真柏，引起網友熱烈討論。翻攝自臉書社團
彰化縣陳姓農民在臉書地方社群貼文表示願意免費送200棵真柏，引起網友熱烈討論。翻攝自臉書社團

臉書社群「二林人的大小事」近日有陳姓農民貼文「10年真柏免費贈送 數量約200棵」，有網友留言「真的假的…用送的」、「太佛心了」，陳姓農民稱自己年逾六旬，體力不如從前，決定把一半真柏送給愛樹民眾，但要自行負擔移植與搬運的費用。

陳姓農民表示，農地位在台76線快速道路下方，約兩分地種逾400棵，樹齡10年到11年，他原想種樹兼投資，沒想到買樹的人變少，他另有種植紅蘿蔔等農作物，有時雇工整理真柏一天工資2千元至3千元，雖真柏越大棵越有價值，但盤算長期下來未必划算，且太大棵會影響農田通道，他決定認賠損失約20萬元，忍痛割愛一半真柏。

注意到貼文內容的網友紛紛按讚，留言「真的假的…用送的」、「快去載」、「還有嗎？」、「可以挑嗎」，還有網友說「種得很好枝葉茂密又有型，太佛心了！」、「免費的電話要被打爆了」。

田尾鄉園藝專家指出，真柏很好種，十多年前被炒作並賣到對岸的價格一路攀升，這幾年市場逐漸冷卻和滯銷，前一陣子埔心鄉也有農民免費送真柏，只怕檯面下挖掉的比送的、買的還多。

為什麼直接挖除呢？這名園藝專家說，樹木移植時根部帶土的土球越大，存活率越高，送樹挖走一大塊土，農民必須填補，與其等人挑選、挖走、填土，不如挖除改種別的植物，台灣類似這種情形非個案，酒瓶椰子、羅漢松都有前例可循，一旦價格「從天上回到人間」大概再也上不了天，很多農民看破直接挖除，陳姓農民願意送人代表對真柏有感情。

佛心 農民

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