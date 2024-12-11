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台中用電5年增30億度 市長盧秀燕：高科技產業加人口爆漲

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨市議員曾朝榮指出，台中用電量大增，中火加上其他發電已不夠台中自己用，要求盧市府不要把中火拿來當政治提款機。圖／曾朝榮提供
民進黨市議員曾朝榮指出，台中用電量大增，中火加上其他發電已不夠台中自己用，要求盧市府不要把中火拿來當政治提款機。圖／曾朝榮提供

台中市用電量蟬聯5年全國第一，議員曾朝榮今質詢指台中去年用電量333.2億，比2018年增加30億度、9.3%，批評市長盧秀燕連任時簽署承諾台中用電每年負成長2%，酸盧市府減碳政策「講的一畚箕、做嘸一湯匙」。市長盧秀燕回應用電提到，市府近年爭取高科技產業，就不能打壓他們用電，沒有業者會浪費用電成本；人口成長、工商發展，造成用量增加。

民進黨議員曾朝榮指出，台中市在2018年用電量304.9億度電，2023年暴增到333.2億度，共增加30億度，成長9.3%，比較全國人口第一大城新北市增1.66%，台中高出許多；另再扣除工業用電後的住商農牧用電量，5年來增加7.8%，多了約9億度，約是22萬戶家庭一年用電量。

曾朝榮指出，台中市發電量早已不夠自己用，台中火力發電廠去年發電量271.4億度電，加上大甲溪的發電，合計285億度電，遠低於台中的用電量333.2億度電，需要其他電廠支援供電，台中已失去穩定供電的優秀條件，投資台中恐怕不再有吸引力。他提醒盧秀燕不要再拿中火當政治提款機，更應支持中火轉型，燃氣供電才能減煤。

國民黨議員林霈涵質詢，提到台中市獲經濟日報幸福大調查的第一名，且是13年來第一次奪冠，尤其在經濟發展的表現突出。市長盧秀燕說，很多人討論能源問題，她要強調，沒有人會去浪費電，工商發展好、用電勢必增加，這幾年台中市府重視爭取半導體、晶元與AI產業，這些用電量都很大，要爭取來設廠就不能打壓用電；民生也如此，不會有人想多用電提高成本。盧秀燕說，人口爆增，因城市建設好，用電勢必要增加，國家能源政策要跟上人民經濟發展腳步。

經發局長張峯源回應，台中用電量增加來自工業用電，住宅與商業用電則是緩成長；環保局長陳宏益則說，六都工商用電較多，台中民生用電已減少2%。

國民黨台中市議員林霈涵指出，台中獲幸福城市第一名，工商發展尤為突出。記者陳秋雲／攝影
國民黨台中市議員林霈涵指出，台中獲幸福城市第一名，工商發展尤為突出。記者陳秋雲／攝影

台中市 盧秀燕 經濟發展

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