上合歡山注意！台14甲線霧社到清境 區段施工機動管制

合歡山、清境是國內熱門景點，為提升行車安全，南投仁愛台14甲線0.7K霧社至8.5K翠峰3處工區及台14線84.5K春陽進行邊坡復建及邊溝改建工程，於本周一（9日）起至明年1月17日上午8時至下午5時施工，由各工區機動管制。

合歡山是台灣最高海拔森林遊樂區，不分平假日總有大批人車上山，上山前途經霧社、清境農場等景點，是國人遊憩、登山踏青的熱門旅遊路線；而從南投端上山，對外交通須仰賴台14線埔霧公路，並銜接台14甲線合歡山公路才能前往。

公路局考量到合歡山、清境農場等地旅遊人車眾多，為提升台14線、台14甲線道路行車安全，排定本周一（9日）起至明年1月17日（五）辦理台14甲線0.7K霧社至8.5K翠峰3處工區及台14線84.5K春陽進行邊坡復建及邊溝改建工程。

埔里工務段表示，台14甲線0.7K霧社至8.5K翠峰路段工區，分別為0.7K、1.4K、8.5K，為避免用路人經多次管制，影響行車時間，將配合上下游工區採區段機動管制放行，預計每周一至五上午8時至下午5時施工，請用路人遵循現場指揮。

公路局則提醒，民眾上山前務必事先查詢交通資訊，可利用省道即時交通資訊系統（https://168.thb.gov.tw），或撥打0800-001822及0800-231035，掌握最新路況，沿途透過道路行車廣播、注意電子資訊看板（CMS）內容，以掌握動態路況。