快訊

警巡邏見偽造車牌 車主竟是台南2線3星警官

北台灣冷吱吱…2階段降溫開始 「最凍時間點」曝光恐剩10度

台中議員揭統戰入侵校園 市長盧秀燕：請具體檢舉

中央社／ 台中11日電
台中市長盧秀燕（前）。聯合報系記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕（前）。聯合報系記者陳秋雲／攝影

議員曾朝榮今天說，台中淪中國統戰一級戰區，網紅揭露統戰部找台中青年交流、國小教室張貼中國地圖、食品印製統戰標語，市長盧秀燕回應，如有違反國家安全法令，請具體檢舉。

台中市議會今天召開市政總質詢，民進黨籍市議員曾朝榮、蔡耀頡等人質詢指出，接獲家長反映小孩的國小教室布告欄，竟張貼中國地圖，除清楚寫著「中國大陸地圖」，圖中還出現台灣，細問發現是民間團體送去請家長張貼，市府放任統戰教育入侵校園。

曾朝榮細數台中市淪統戰特區的諸多事項，他點出頻道「攝徒日記」影片中，中國武夷山統戰部要求找尋台中市太平區、未到過中國的台灣青年前往文化交流，另在市面販售的螺螄粉包裝寫著「我們是中國人」，以及先前台中役男交通車播放中國解放軍影片等。

蔡耀頡提到，太平區有地方人士發放針對台中18到35歲年輕人到福州寺院7天6夜旅遊，食宿交通全程免費，必須先申辦微信帳號。他質疑，中國大肆邀請年輕人參訪、旅遊、落地招待，參加過的人也說有統一洗腦活動，統戰事實明確，要求市府不能再後知後覺。

市長盧秀燕表示，台灣是民主自由國家，如果有違反國家安全的法令，請議員具體檢舉。

民政局長吳世瑋表示，兩岸宮廟早有文化交流旅遊，至於招募年輕落地招待則沒聽過。日前役男交通車放解放軍影片，相關人員已經懲處，也規定日後只能放交通部宣導影片。衛生局長曾梓展對於螺螄粉的統戰文宣則回應，包裝圖文是否有相關規定會進一步了解。

地圖 影片 盧秀燕 統戰

延伸閱讀

台中何處孵大巨蛋 盧秀燕：西屯區列聚焦區塊

中共軍演 盧秀燕共回6次「希望兩岸領導人發揮智慧」

綠議員追問雙城論壇辦不辦 盧秀燕：超出台中市政範圍

台中23警察集體涉貪挨批「警紀敗壞」 市長盧秀燕說話了

相關新聞

台中用電5年增30億度 市長盧秀燕：高科技產業加人口爆漲

台中市用電量蟬聯5年全國第一，議員曾朝榮今質詢指台中去年用電量333.2億，比2018年增加30億度、9.3%，批評市長...

彰化樹齡10年真柏佛心免費送 園藝專家：農民對樹有感情

臉書社群「二林人的大小事」近日有陳姓農民貼文「10年真柏免費贈送 數量約200棵」，有網友留言「真的假的…用送的」、「太...

台中議員揭統戰入侵校園 市長盧秀燕：請具體檢舉

議員曾朝榮今天說，台中淪中國統戰一級戰區，網紅揭露統戰部找台中青年交流、國小教室張貼中國地圖、食品印製統戰標語，市長盧秀...

台中霧峰納入參山處管轄 明年1月舉辦多項慶祝活動

交通部觀光署已將霧峰納入參山國家風景區管理處管轄，並推動霧峰觀光旅遊資源的全面發展，參山處長曹忠猷今天宣布，明年1月起將...

遭綠營質疑養不起大巨蛋 彰化縣長王惠美盼好政策一起支持

彰化縣長王惠美規劃在彰化交流道特定區蓋大巨蛋，遭綠營人士質疑「彰化養不起」；王惠美今天表示，各界意見都欣然接受，她一直不...

第7屆政府服務獎...「遠的要命」福壽山農場獲頒 社會創新共融獎

國家發展委員會今天下午在台大醫院國際會議中心舉行第7屆政府服務獎頒獎，有「遠的要命的農場」之稱的福壽山農場獲頒「社會創新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。