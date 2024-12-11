台中霧峰納入參山處管轄 明年一月舉辦多項慶祝活動

交通部觀光署已將霧峰納入參山國家風景區管理處管轄，並推動霧峰觀光旅遊資源的全面發展，參山處長曹忠猷今天宣布，明年1月起將舉辦一系列精彩活動，讓大家更認識霧峰，也歡迎全台民眾參與。

未來遊客中心將設在立法院中南部服務中心的民主草坪，服務中心主任邱俊龍說，立法院中南部服務中心正進行大轉型，要轉變為一個多功能的觀光園區，因此會跟參山處密切合作。

曹忠猷說，明年1月4日將與霧峰農會合作舉辦草地餐酒會，地點選在霧峰農會酒莊，以「參山醉霧・風味饗宴」為主題，結合台菜風味料理，搭配酒莊釀造的經典酒品饗宴。

接下來，1月5日及11日的阿罩霧自行車騎旅活動，也將邀請霧峰觀光大使陳永進為嚮導，以自行車騎乘的方式，帶領旅客深度體驗霧峰地區的自然人文景觀及歷史文化樣貌。

還有，1月18日的草地音樂會，也邀請了美聲天后許景淳、霧峰在地出身歌手戴梅君、YOYO家族的大哥哥、大姊姊、偶像男孩洪暐哲等人表演。