快訊

柯文哲滿頭灰白髮畫面曝光 黃國昌長嘆一口氣

外資賣超逾176億元！賣超冠軍竟是它 聯電、鴻海也難逃

倒戈？尹錫悅2次彈劾通過機率提高 南韓執政黨5人預告贊成

台中舊城趣覽巡迴展 串聯中區百年歷史

中央社／ 台中11日電
台中市立圖書館中區分館「舊城趣覽」巡迴展，邀市民透過故事和影像，細品中區的人文底蘊，中區圖書館並將珍貴記憶錄製為影片保存。 台中市政府提供／中央社
台中市立圖書館中區分館「舊城趣覽」巡迴展，邀市民透過故事和影像，細品中區的人文底蘊，中區圖書館並將珍貴記憶錄製為影片保存。 台中市政府提供／中央社

台中市圖書館中區分館正展出「舊城趣覽」巡迴展，邀市民透過故事和影像，細品中區的人文底蘊，14日有在地職人講座「藝術家王水河的藝術之路」歡迎參加。

台中市立圖書館指出，中區擁有豐富的文化底蘊與產業歷史，也見證了商圈的滄桑與繁華。中區圖書館長期透過真人圖書館「駐館說書人」形式，邀請在地商家與職人分享他們的故事，並將這些珍貴記憶錄製為影片保存，不僅呈現中區的人文風貌，也讓文化記憶融入市民的日常生活。

「為在地說故事、為城市寫歷史」台中市立圖書館中區分館以「舊城趣覽」巡迴展及在地職人講座串聯起中區的百年歷史。展覽自10月起巡展校園，目前已到中區圖書館展出，邀市民透過故事和影像，細品中區的深厚人文底蘊，展期至明年2月底。

市立圖書館表示，如「漢強百草店」的李漢強回憶18歲接手青草店的經歷，並遵母親的囑咐堅守品質、傳承文化，他也鼓勵國小學童觀察日常，從微小的片段中挖掘歷史故事。

還有「慶周青果行」的水果奶奶在光復國小分享家族如何秉持「誠信」與「堅持」經營事業，鼓勵學童在日常生活中也能秉持此精神。學校更設計學習單與走讀活動，讓孩子透過探索，發現日常場景中的感人故事，為傳承文化播下種子。

為懷念形塑台中商圈文化樣貌的藝術家王水河，市立圖書館指出，14日下午2時將於中區公所6樓禮堂，邀請中興大學教授廖振富與王水河後代王文芳及孫女王允伶對談「藝術家王水河的藝術之路」，歡迎有興趣的民眾踴躍參加。

中興大學 台中市 圖書館 校園 藝術家

延伸閱讀

重現舊城魅力！台中3大商圈＋懷舊餐廳 業者：人潮回來了

許良宇圖書館 以愛與知識點亮山城

柯市府圖書館資訊室代主任核准採購案涉貪交保 同事驚訝：忠厚老實

北市圖書館勞務採購案涉貪汙圖利 檢廉約談搜索主任、廠商到案

相關新聞

台中議員揭統戰入侵校園 市長盧秀燕：請具體檢舉

議員曾朝榮今天說，台中淪中國統戰一級戰區，網紅揭露統戰部找台中青年交流、國小教室張貼中國地圖、食品印製統戰標語，市長盧秀...

台中霧峰納入參山處管轄 明年一月舉辦多項慶祝活動

交通部觀光署已將霧峰納入參山國家風景區管理處管轄，並推動霧峰觀光旅遊資源的全面發展，參山處長曹忠猷今天宣布，明年1月起將...

台中國家歌劇院與文化局共推「藝術進校」 活化校園教育

台中國家歌劇院2020年啟動「藝術進校」計畫，這學期首次與台中市文化局合作，今天師生歡聚歌劇院，展現課程成果，並透過即時...

遭綠營質疑養不起大巨蛋 彰化縣長王惠美盼好政策一起支持

彰化縣長王惠美規劃在彰化交流道特定區蓋大巨蛋，遭綠營人士質疑「彰化養不起」；王惠美今天表示，各界意見都欣然接受，她一直不...

第7屆政府服務獎...「遠的要命」福壽山農場獲頒 社會創新共融獎

國家發展委員會今天下午在台大醫院國際會議中心舉行第7屆政府服務獎頒獎，有「遠的要命的農場」之稱的福壽山農場獲頒「社會創新...

台中豐原最高耶誕樹在葫蘆墩公園 12/14點燈音樂晚會

耶誕節將到，立法院副院長江啟臣整合社會資源與民間力量，已在豐原區葫蘆墩公園第4區設立高達10公尺的「百萬耶誕樹」，本月1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。