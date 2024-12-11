彰化縣國土計畫將送中央 王惠美籲延後2到4年實施

彰化縣政府今天召開國土計畫審議會，審議通過彰化縣國土計畫，將送行政院審議。縣長王惠美呼籲中央尊重地方政府因地制宜的規畫，未來中央要先保障民眾既有權益，如果因實施國土計畫導致農地無法合理使用，應給予農民適當補償。

國土計畫功能分區預定明年4月30日公告實施，內政部原要求各縣市在今年6月底前，將轄區功能分區圖報部審議，但彰化縣等多個縣市一直未呈報內政部，受到矚目。

王惠美今天在臉書中指出，彰化縣為六都以外全國最大縣，也是人口百萬以上的農工大縣，許多民眾憂心國土計劃實施後會影響土地使用權益，因此縣府必須詳實審查，兼顧未來產業和農業發展的均衡性，所以導致彰化縣無法如期將國土計畫送至中央，希望中央能體會我們的難處。

彰化縣政府今天召開國土計畫審議會，審議通過彰化縣國土計畫，將送行政院審議。王惠美呼籲賴清德總統和行政院，未來中央要先保障民眾既有權益，如果因實施國土計畫導致農地無法合理使用，應給予農民適當補償；另外，中央也要尊重地方政府因地制宜的規劃，以在地立場思考在地需求，保留地方未來發展之所需。

王惠美在臉書中指出，立法院目前共有朝野立委提出27個國土計畫法修法版本，希望延後2到4年後再實施國土計畫，期盼中央能充分考量民意，持續溝通，解決目前爭議。