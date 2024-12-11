蘇卡達象幼龜被黃金鼠咬傷 飼主送醫棄養...若不領回將受罰

一隻腹甲6公分的小蘇卡達象龜，被飼主養的黃金鼠咬傷前腿，飼主將牠置放在員林市一家動物醫院前，並寫信求治。院方帶牠去特寵醫院治療，目前安置在彰化縣動物防治所，動防所表示，如飼主不領回將受罰。

彰化縣動物防治所表示，這隻蘇卡達象龜兩前腳遭咬傷，目前復原良好，動防所會行文警方協助調閱沿途監視器畫面，找尋飼主，並通知領回。如果飼主不領回，被所方查出身分，將依動物保護法規定可處3萬元至15萬元罰鍰，並在公告後，開放領養。

員林市這家動物醫院在臉書貼文指出，9日晚間8時許，有飼主將陸龜放在醫院門口並留下一封信，人就走掉。信中提到，這隻蘇卡達象龜不小心被家中貪吃的黃金鼠越界咬傷，希望醫生大發慈悲救牠，看牠這樣走不了路，好可憐，最後署名「陸龜擁有人」。

不過，這家動物診所只醫治犬貓，在臉書上，請飼主盡快將陸龜帶回，但直到10日上午仍未出現，只得先送到特殊寵物專科醫院就診，再連同治療藥品送至彰化縣動物防疫所。

彰化縣動物防疫所也在臉書發文，指這隻腹甲6公分蘇卡達已在所內安置並陸續治療，感謝醫院協助送特寵醫院醫療，請原飼主盡快到所內領回，不要輕易放棄愛寵，並勇於面對自己的責任。