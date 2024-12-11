遭綠營質疑養不起大巨蛋 彰化縣長王惠美盼好政策一起支持
彰化縣長王惠美規劃在彰化交流道特定區蓋大巨蛋，遭綠營人士質疑「彰化養不起」；王惠美今天表示，各界意見都欣然接受，她一直不分藍綠，希望好的政策從中央到地方一起支持。
彰化交流道特定區計劃東起彰化都市計畫區界，西至和美鎮的鎮東路、彰化市磚瑤里西側及秀水鄉民意街西側約700公尺處農路，南起秀水及花壇都市計劃區界，北至和美鎮東平路與中茂路，縣府預計明年1月將在彰化市、花壇鄉等鄉鎮市舉辦4場說明會。
王惠美今天接受媒體聯訪時說，縣府在彰化鐵路高架化及台中捷運綠線延伸彰化段核定後，滾動式修正，將彰化交流道特定區進行區位調整，除將縣政中心移來，也要把運動產業、大巨蛋規劃在此。
王惠美表示，她對於各界意見都欣然接受，但如何讓彰化未來更加進步，讓鄉親有更好生活，一直是縣府努力目標。
王惠美進一步說，她從政以來一直不分藍綠，期待好的政策從中央到地方一起支持，讓「蛋」快點孵出來，呼籲在地中信集團、頂新集團能回歸故鄉，一起讓大巨蛋早日完成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言