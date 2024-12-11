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遭綠營質疑養不起大巨蛋 彰化縣長王惠美盼好政策一起支持

中央社／ 彰化11日電
彰化縣長王惠美希望彰化順利「孵」出大巨蛋。聯合報系記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美希望彰化順利「孵」出大巨蛋。聯合報系記者劉明岩／攝影

彰化縣長王惠美規劃在彰化交流道特定區蓋大巨蛋，遭綠營人士質疑「彰化養不起」；王惠美今天表示，各界意見都欣然接受，她一直不分藍綠，希望好的政策從中央到地方一起支持。

彰化交流道特定區計劃東起彰化都市計畫區界，西至和美鎮的鎮東路、彰化市磚瑤里西側及秀水鄉民意街西側約700公尺處農路，南起秀水及花壇都市計劃區界，北至和美鎮東平路與中茂路，縣府預計明年1月將在彰化市、花壇鄉等鄉鎮市舉辦4場說明會。

王惠美今天接受媒體聯訪時說，縣府在彰化鐵路高架化及台中捷運綠線延伸彰化段核定後，滾動式修正，將彰化交流道特定區進行區位調整，除將縣政中心移來，也要把運動產業、大巨蛋規劃在此。

王惠美表示，她對於各界意見都欣然接受，但如何讓彰化未來更加進步，讓鄉親有更好生活，一直是縣府努力目標。

王惠美進一步說，她從政以來一直不分藍綠，期待好的政策從中央到地方一起支持，讓「蛋」快點孵出來，呼籲在地中信集團、頂新集團能回歸故鄉，一起讓大巨蛋早日完成。

大巨蛋 王惠美

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