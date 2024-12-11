台中豐原最高耶誕樹在葫蘆墩公園 12/14點燈音樂晚會

耶誕節將到，立法院副院長江啟臣整合社會資源與民間力量，已在豐原區葫蘆墩公園第4區設立高達10公尺的「百萬耶誕樹」，本月14日舉辦點燈音樂晚會。

立法院副院長江啟臣指出，豐原是大台中的北都心，為了讓大豐原地區的民眾感受到耶誕節的氣氛，民國110年起在地方仕紳、在地企業的共同支持下，在葫蘆墩公園設置高達10公尺的「百萬耶誕樹」。

江啟臣表示，從首次在葫蘆墩公園第5區舉辦點燈活動後，陸續在豐原火車站、葫蘆墩夜市等地舉辦，活動頗受好評，今年將回到葫蘆墩公園第4區舉辦點燈活動。

江啟臣表示，點燈活動自下午開始，到晚上都有精彩節目，耶誕市集從下午2點半開始，後續表演節目有音樂會，還有小朋友最愛的氣球秀、魔術秀、泡泡秀，下午在創生館還有限量100位的耶誕紙黏土DIY活動，豐富有趣的耶誕活動，邀請大朋友小朋友一起來參加。

江啟臣說，今年台中市政府水利局也於葫蘆墩公園「軟埤仔溪周邊」、豐原「陽明市政大樓」與「葫蘆墩圳」等3大區域佈置耶誕燈飾；其中葫蘆墩公園第3區以「日光廊道」作為迎賓入口，以「繽紛水岸」與「魚你相遇」等主題燈飾、第4區設有一座高達4米的葫蘆大雪人，旁邊圍繞著4座小雪人，周圍點綴著五彩繽紛的禮物、冰晶雪花和美麗蝴蝶結，將結合「豐原最高耶誕樹」，增添大豐原地區的耶誕氛圍。