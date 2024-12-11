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台中超級大巨蛋落腳何處？盧秀燕曝「西屯」列聚焦名單

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員黃馨慧爭取超級大巨蛋在西屯，市長盧秀燕透露有列入考慮名單。圖／黃馨慧提供
台中市議員黃馨慧爭取超級大巨蛋在西屯，市長盧秀燕透露有列入考慮名單。圖／黃馨慧提供

台中市長盧秀燕釋出台中要蓋「超級巨蛋」訊息，多位議員在質詢爭取在選區設置。盧秀燕今回應國民黨團書記長黃馨慧，大巨蛋選址初步已聚焦，西屯區有在名單內。

黃馨慧表示，西屯有捷運、有素地、招商容易，大巨蛋選址就在「台中蛋黃」西屯，最合適。

盧秀燕回應，大巨蛋是超級大蛋，條件高、容納量大，經初步考量，西屯有在最後聚焦名單內。這顆蛋未來取名很重要，有人說「金蛋」、「銀蛋」、「巨蛋」、「超級大蛋」，要好叫、好辨別。

台中正在興建巨蛋，盧秀燕認為中部也需要「大巨蛋」，市府評估地址須符合三大要件，包括面積達10到15公頃、較無拆遷問題的素地，以及交通便利且招商容易。

對於黃馨慧建議西屯區，盧市長透露已納入考量，但實際落地何區，仍須進行最後評估。

黃馨慧表示，市長上任後，延宕多年的市政路延伸已分一、二期陸續開工，未來紓解工業區上下班交通尖峰的車流。

黃馨慧指出，打通福順路也是另一項爭取的地方重要建設，因為中科聯外東大路是進入台灣大道的重要道路之一，台中榮民總醫院預計興建第三醫療大樓，若福順路(福瑞街至東大路段)打通，福瑞街及福科路961巷欲通往東大路就不需繞道，可以節省用路人上、下班尖峰時段車行時間。

黃馨慧說「血管通人就健康、路通子孫就會成功」，她爭取打通漢翔、福林路連結至中科，因為要經過國道下方涵洞，且經費鉅額，經市長、立委支持，建設局長陳大田承諾最快明年動工。

大巨蛋 盧秀燕

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