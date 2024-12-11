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台中何處孵大巨蛋 盧秀燕：西屯區列聚焦區塊

中央社／ 台中11日電

台中市長盧秀燕日前宣布將蓋可打棒球的大巨蛋，容納超過3、4萬人的場館，土地面積需10到15公頃。她今天再度透露，目前聚焦幾個區塊，西屯區就是其中一區。

台中市政府正興建台中巨蛋，有大、小2座場館，大場館可容納1萬5000人，小場館可容納3000到5000人，由於台中巨蛋不適合打棒球，盧秀燕日前宣布將研擬興建大巨蛋。

台中市議會今天召開市政總質詢，國民黨籍市議員黃馨慧質詢關心，市府尋覓大巨蛋用地，她推薦西屯區，除交通便利外，仍有10到15公頃的素地，而且招商容易，符合市府先前所開出覓地條件。

盧秀燕表示，中部需要大巨蛋，不過因為是超級大蛋，所以條件更高，占地必須要有10至15公頃。她舉例以台北大巨蛋為例，包含商場及附屬設施，占地為10.2公頃，一般球賽需可容納3、4萬人，若是舉辦演唱會必須容納到5萬人。

她提到，除了容量大，選址用地要求素地，如果上面還有拆遷戶需要溝通，興建時間會來不及。此外更希望交通方便，因國內、外的人都會進來消費，還要考量招商部分。

綜觀以上的規劃條件，中市府已經聚焦幾個區塊，盧秀燕也證實西屯區列入最後聚焦地區之中。未來超級大巨蛋除可以打棒球，還可以打籃球，都不是問題。

大巨蛋 盧秀燕

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