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回響／無人機噴藥鄰田汙染之後 中央地方農政單位將聯手稽查

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
動植物防疫所北、中、南三分所將和縣市政府農藥主管單位稽查操作無人機噴藥。圖／東海大學智慧暨精緻農業學位學程教授劉程煒提供
動植物防疫所北、中、南三分所將和縣市政府農藥主管單位稽查操作無人機噴藥。圖／東海大學智慧暨精緻農業學位學程教授劉程煒提供

聯合報披露無照操作無人機噴藥釀鄰田汙染，農業部動植物防疫檢疫所發文各農業科技公司，將配合縣市政府農業管理單位加強稽查「黑飛」；農民認為，如果無照噴自家農田「應認還好」，但不能幫別人噴，主管機關若要取締應有輔導期。

代操作無人機（植保機）的農業科技公司近日收到動植物防檢所通知，指出報章媒體報導無人機不法施藥引發糾紛，請各農業科技公司、職業工會、開辦無人機程的各大學在作業時，攜帶操作證或代噴人員技術證書以供查驗。

動植物防檢所召開第五十九次農藥管理聯繫會報，決議將與縣市政府人員加強稽查黑飛作業，以保障合法代噴業者權益，如農業科技公司等機關團體有黑飛相關資訊，向動植物防檢所或縣市政府農藥管理機關檢舉。

彰化縣青農詹喬錠今表示，無人機飛手不但要會「飛」還要懂藥理，合法且適當使用藥物噴灑農作物，無照噴藥確實存在鄰田汙染的風險，動植物防檢所加強取締的決心相當好，透過執法凝聚不要鄰田汙染的共識及飛安。

他說，噴藥無人機一架50萬元至60萬元，購買備用電池、發電機等設施再多10萬元，通常斥資買這樣無人機不會只噴自家農田，所以購買操作者會參加研習並考照，後續成為合法代噴業者，若買無人機自噴而不代噴才可能無照操作，他認為無照自噴「應該還好」，不要代噴就好。

縣政府農業處表示，只要操作無人機噴藥就應依法行事，農業處將配合動植物防疫所的中區分所做田邊稽查，檢查飛手有無合格證照，農業處如果收到檢舉，將調查農藥有無合格、飛行路線有無事前上網登錄，如查證農藥不合格就由農業處裁罰1萬元至5萬元，未上網登錄飛行路線將移交縣政府交通處裁罰，二者都違規基於一事不兩罰，由交通處裁罰15萬元。

職業工會 農業處

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