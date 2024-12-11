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影／彰化縣「孵」大巨蛋有雜音 王惠美呼籲不同黨派支持

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣爭取大巨蛋的預定地，是位於正辦理公開展覽正辦理通盤檢討的高速公路彰化交流道附近特定區體育場、展演中心預定地，面積約150公頃。圖／縣府提供
彰化縣爭取大巨蛋的預定地，是位於正辦理公開展覽正辦理通盤檢討的高速公路彰化交流道附近特定區體育場、展演中心預定地，面積約150公頃。圖／縣府提供

彰化縣與台中市爭著搶「孵」大巨蛋，彰化縣有綠營議員提出質疑，認為「彰化養不起 」。彰化縣長王惠美今天指出，大巨蛋規畫在彰化交流道特定區內，各界有不同意見，縣府都會欣然接受，但希望好的政策，不分黨派能支持。

王惠美拋出建大巨蛋的預定地，是位在正辦理通盤檢討的高速公路彰化交流道附近特定區體育場、展演中心用地，面積約150公頃。對於議員質疑的交通運輸及停車問題，王惠美表示，彰化新都心結合了交通、經濟、產業，經過高鐵轉捷運就能來到大巨蛋預定規劃站館，除了鄰近國道1、3號的優勢，更可以直達彰化火車站，擁有高達5萬人的交通運量，彰化縣更會不斷檢討精進，讓彰化大巨蛋成為全台灣最好的巨蛋。

王惠美指出，彰化縣爭取大巨蛋不是因為中華隊拿到12強冠軍的即興構想，其實在2022年鐵路高架化可行性評估規劃核准，2024年台中捷運綠線捷運可行性評估規劃核准之後，縣政府滾動式修正，彰化高速公路交流道特定區做區位的調整，現在在交流道特定區，把縣政中心移過去，也把運動產業、大巨蛋規劃在這裡。

王惠美說，各界對於興建大巨蛋有不同意見，縣府都欣然接受，如何讓彰化未來更加進步、讓鄉親有更好的生活，一直都是彰化縣政府縣府團隊在努力的。

王惠美強調，她從政以來，一直不分黨派，期待好的政策從中央到地方大家一起來支持，讓彰化大巨蛋快點孵，也呼籲在地中信集團、味全集團，能回歸故鄉一起來努力，讓彰化巨蛋早日完成。

彰化縣長王惠美希望彰化順利「孵」出大巨蛋。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美希望彰化順利「孵」出大巨蛋。記者劉明岩／攝影

大巨蛋 王惠美

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