影／彰化縣「孵」大巨蛋有雜音 王惠美呼籲不同黨派支持

彰化縣與台中市爭著搶「孵」大巨蛋，彰化縣有綠營議員提出質疑，認為「彰化養不起 」。彰化縣長王惠美今天指出，大巨蛋規畫在彰化交流道特定區內，各界有不同意見，縣府都會欣然接受，但希望好的政策，不分黨派能支持。

王惠美拋出建大巨蛋的預定地，是位在正辦理通盤檢討的高速公路彰化交流道附近特定區體育場、展演中心用地，面積約150公頃。對於議員質疑的交通運輸及停車問題，王惠美表示，彰化新都心結合了交通、經濟、產業，經過高鐵轉捷運就能來到大巨蛋預定規劃站館，除了鄰近國道1、3號的優勢，更可以直達彰化火車站，擁有高達5萬人的交通運量，彰化縣更會不斷檢討精進，讓彰化大巨蛋成為全台灣最好的巨蛋。

王惠美指出，彰化縣爭取大巨蛋不是因為中華隊拿到12強冠軍的即興構想，其實在2022年鐵路高架化可行性評估規劃核准，2024年台中捷運綠線捷運可行性評估規劃核准之後，縣政府滾動式修正，彰化高速公路交流道特定區做區位的調整，現在在交流道特定區，把縣政中心移過去，也把運動產業、大巨蛋規劃在這裡。

王惠美說，各界對於興建大巨蛋有不同意見，縣府都欣然接受，如何讓彰化未來更加進步、讓鄉親有更好的生活，一直都是彰化縣政府縣府團隊在努力的。