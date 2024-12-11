南投米倉大躍進 草屯契作水稻導入智慧科技顧田水

南投草屯稻作面積全縣最大，有「南投米倉」之稱，今年更在縣府協助下，導入微型氣象站、田間監測器等智慧農業基礎建設，並透過大數據及雲端等幫助農業升級，將加強推廣導入田間，讓水稻農業升級智能化，友善環境也提高農民收益。

草屯鎮農會指出，草屯全鎮稻作面積全縣最大，是南投縣米倉，也是最早導入農民契作栽培管理，更配合農糧署成立稻米產銷契作集團產區，種植台粳9號、台農77號等我國特色米，今年更透過縣府發展智慧農業計畫，引進智能基礎建設。

該農會理事長林昆熠說，鎮內集團產區每期契作面積約165公頃，契作農戶逾54戶，目前已設置田間感測器及微型氣象站34處，收集環境氣溫及田間水位、土壤溫度等數據，傳輸進入資料雲，透過管理系統，提供契作農民精準作業指導。

冠軍米農李啟元說，比起大範圍的氣象預報，微型氣象站更能精準預測田間氣候，用藥施肥不做白工；還有無人機能預警及早防治稻葉熱、褐飛蝨等病蟲害，還能幫忙噴灑農藥，3小時能噴5、6甲地，精準用藥降低農藥量，省錢更省工。

草屯鎮農會今也在其超市大埕舉辦「南投農業稻升級、草屯領航創新局」啟動者會及台灣稻米達人冠軍賽頒獎活動，林昆熠表示，隨智慧農業科技導入，水稻種植邁入智能化，能鏈結產銷履歷系統，友善田間環境，也節省人力，將加強推廣。