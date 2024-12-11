每天至少250輛大貨車進出...楊瓊瓔協調農水署 台中果菜市場停車有解

台中市果菜市場批發車輛、貨運卡車進出頻繁，且停車空間不足，尖峰時段甚至會外溢到周邊道路，造成交通壅塞。立委楊瓊瓔為此，協調台中果菜運銷公司向農田水利署租用西屯區鑫港尾段1千2百坪土地作為停車場，今前往勘查並獲署長蔡昇甫點頭同意，可望在明年一月底的農曆春節前開放使用，將大幅改善中清路、環中路等主要幹道的交通壓力，亦有助土地活化，達到市場、居民與政府3方共贏。

台中果菜運銷股份有限公司董事長林國永說，台中果菜市場是中部地區最大的農產品批發交易中心，交易量節節攀升，去年達72億元，今年上看80億元。零售批發商販的車輛、貨運卡車等，每天至少有250輛大貨車進出，尤其凌晨2時到6時尖峰時段，停車場一位難求，導致周邊交通亂象。

但是，市場位於中清路與環中路交會處，已無腹地新建或擴建停車空間，南部運輸業者甚至因停車問題而不願運輸農產品到台中果菜市場拍賣，成為市場發展的最大障礙，也間接影響農產品的流通與農民收益。

楊瓊瓔接獲陳情，推動果菜市場申請租用鑫港尾段9、10地號土地，作為貨車集散停車場之用，農田水利署署長蔡昇甫因此指示台中管理處評估。楊瓊瓔今天邀蔡昇甫、農水署台中管理處王曼菁、市府農業局、交通局停車管理處等單位共同會勘，台中地區農會理事長林德治、總幹事廖述宗、台中市青果商業同業公會理事長王耀寬、台中市蔬菜商業同業公會常務理事王士家等人也到場。

蔡昇甫說，出租土地屬於非事業用地，原需以公告地價的5%計算年租金，但考量台中果菜運銷公司作為公用事業，且有急迫需求，若其能在承租後6個月內取得「平面式收費臨時路外停車場登記證」，可享公告地價1%的優惠租金，大幅減輕租金負擔。若以公告地價1%計算，年租金約新台幣48萬元，但若採5%計算，則年租金將飆升至240萬元，兩者差距近5倍。