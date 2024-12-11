玉山園區11天9件山域事故 玉管處呼籲山友勿越級打怪
玉山園區自11月30日以來，已發生9件山域事故，玉管處表示，最近天氣穩定，吸引遊客上山享受大景，但氣溫降低也讓事故接連發生，提醒山友上山前務必做好登山準備，更不要越級挑戰長程路線，才能避免事故發生。
玉管處表示，最近山域事故分別是11月30日南二段塔芬谷山屋前高山症、12月3日玉山東峰步道滑落、3日玉山北峰步道迷途、16日南二段塔芬池前橫紋肌溶解、17日八通關山西峰摔傷、7日塔芬谷山屋高山症、9日馬博山屋高山症、10日觀高地區十二指腸急性出血、10日馬布谷山屋前扭傷，主要傷病患為55至65歲山友。
玉管處提醒，最近天氣穩定，登山人數增加，但因逐漸入冬氣溫下降明顯，所以山域事故連續發生。然而登山前做好準備，才是預防萬一的最佳方法，這包括個人體能的強化或維持、登山路線相關資訊蒐集、登山技巧的熟識、裝備的使用、天候訊息的蒐集、登山風險評估。
更重要的是，不要越級挑戰長程路線，例如能力只限當日往返的郊山或者只登頂過玉山主峰，請勿挑戰步道分級5級的南二段、馬博橫斷等長天數、長路程的登山路線。
有慢性疾病例如心臟病、腸胃病等舊疾的山友，參加長程登山路線前更要多加考量。同時時序已進入冬季，氣溫顯著降低，玉山園區內多為海拔3000公尺以上的高山，近期清晨已開始有結霜情況，不論在步行、休息、夜宿的情況，請一定要做好保暖。上山前做好登山準備，更要有登山半途自行撤退規畫，才免讓救援人力疲於奔命。
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