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台中、彰化備地 搶蓋大巨蛋
台中、彰化搶催生台灣第二座大巨蛋。台中市長盧秀燕昨說，大巨蛋已著手規畫，進入用地最後評估，以10至15公頃素地為主。彰化縣長王惠美說，已選好預定地，還喊話出身彰化的中信、頂新集團為家鄉「孵」蛋。
中華職棒會長、立委蔡其昌說，中南部確實適合第二座大巨蛋，但需要地方政府支持；台中很適合蓋大巨蛋，中信兄弟主場在台中，建議中華民國棒球協會理事長辜仲諒，由球團蓋大巨蛋，才能符合職棒需求。
台中巨蛋已動工，但不符合棒球場規格，藍綠議員催生大巨蛋。盧秀燕昨說，台北蓋大巨蛋花15年，台中要符合4項條件，土地面積10至15公頃，要含商場、旅館等設施；為加速興建，將選擇素地，不會有拆遷問題。
盧還表示，選址要考慮交通問題，讓進出台中、抵達大巨蛋很容易，最後要考慮財務問題，估計大巨蛋造價4、500億元，要有足夠誘因；中市規畫大巨蛋，不是中華隊12強棒球賽封王跟風，早已準備興建。
蔡其昌則提醒，若要興建第二座大巨蛋，千萬不要地方政府自己蓋，應與球團合作，交給球團設計，根據球迷需求增加設備多元性，例如可參考日本職棒北海道火腿隊，設置泡溫泉等設施。
「大巨蛋，彰化準備好了。」王惠美說，彰化已有預定地點，就位於通盤檢討中的高速公路彰化交流道附近特定區的體育場、展演中心預定地，可結合彰化鐵路高架、捷運路網，區域內還有新縣政中心、總圖書館、青年住宅與社宅等。
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