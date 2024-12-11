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新國自在商場未還地 中市府提告

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
台中七期新國自在商場仍有商家營業，地政局昨在人行道上放置告示，告知業者承租恐面臨法律責任。記者趙容萱／攝影
台中七期新國自在商場仍有商家營業，地政局昨在人行道上放置告示，告知業者承租恐面臨法律責任。記者趙容萱／攝影

台中昔日七期地標「新國自在商場」與市府20年地上權合約去年底到期，市府提告新國開發未依約拆建物還土地，昨設告示牌提醒承租者盡早遷出；新國開發說，延長地上權訴訟案審理中，將考慮提告市府，並向監察院檢舉。

地政局強調，此案地上權20年，去年12月4日已到期，要求新國開發依契約辦理地上權塗銷登記，並拆除建物還地，昨由副局長劉正倫帶隊，在人行道護欄放置告示，提醒承租商家自惠國段60、65地號等2筆土地建物遷出，以免影響自身權益。

中市府2003年與新國開發簽約，打造複合式商場及市政路美式餐廳。劉正倫說，契約明確約定「不得要求延長」，去年8月起多次函知業者應依約拆屋還地，但新國開發拒絕，市府提告。

市府調查商場現有38家業者，為避免影響承租商家，市府4度寄存證信函告知；承租店家的員工昨也不知所措，員工表示該店承租一年多，但不了解狀況，隨即通報老闆，急詢問怎麼辦？

新國開發說明，去年11月提起延長地上權15年的民事訴訟，目前審理中；依民法第840條，延長地上權是當然延長，由法院依法審酌年限，此處是合法建物，市府主張拆屋還地，並無理由。

新國開發指出，中市府向台中地院提起禁止新國開發及第三人使用該建物，今年遭駁回；市政府違反法令妨礙新國公司及第三人使用，涉嫌違反刑法及民法等規定，擬採取法律行動，並向監察院提起舉發。

資深房仲經理陳定中表示，新國自在商場位在文心路、市政北一路口角地，但與大遠百、新光三越有段距離，人潮難與七期百貨串聯，商機相對淡薄。

陳定中指出，這處土地若釋出，近千坪且形勢方正，地目是400%的高容積土地，開發強度高，不論朝住商發展彈性高，對建商而言，是卡位七期核心的好選擇。

地上權 建物 提告

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