台中3促參案獎勵金被追回挨批「很沒面子」 盧秀燕說話了

台中市議員楊典忠今揭，台中市有3件促參案因中途解約，獎勵金被追回，很沒有面子，要好好檢討。市長盧秀燕答詢，台中促參案成功案比例高，另台中流行影音中心一再變動，與台中市政府沒直接關係。

台中市議會今市政總質詢，市議員楊典忠、林祈烽、施志昌、鄭功進質詢，台中市合併升格後完成51件促進民間參與公共建設案，並獲得中央促參獎勵金逾2.9億，卻有6件因故與廠商解約，除了中台灣電影館外，其他5案是在盧秀燕市長任內解約，包括摘星山莊營運移轉案、清水運動休閒公園營運移轉OT案、林懋陽故居OT案、林森路日式宿舍案，以及外埔區農創園區營運移轉案。

楊典忠指出，前3案還被中央發函追回獎勵金，實在有夠丟臉，包括林懋陽故居OT案被追回50萬，林森路日式宿舍案被追回50萬3358元，外埔農創園區案被追回69萬元。

楊典忠指出，包括中台灣電影館、摘星山莊案，以及清水運動公園案等3案因為簽約超過三年，未被追回，尤其清水運動休閒公園連動工都沒有，市府就把獎勵金放入市庫。

楊典忠認為，目前台中有2種市民等很久的促參案，包括改名重新再來，例如中台灣電影館改名台中流行影音中心，清水運動公園改成清水國民運動中心，另一種是簽約很久但都還沒履約，包括到現在還沒開幕營運的海洋生態館OT案等。

財政局表示，促參簽約案中6案因廠商重大違約或原規畫地點調整而終止契約，其中僅3案依規定被中央追回169萬獎勵金，將持續強化案件執行效率，提升履約監督能力。