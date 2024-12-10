快訊

雙城論壇恐取消？若中共持續軍事脅迫 知情人士揭3可能：我方不排除喊停

不是因為心動才臉紅！日本「蘋果病」現蹤症狀曝 台大醫揭高危險族群

朝野協商爆舌戰！韓國瑜坦言「羨慕沈伯洋髮型」 韓式幽默緩和氣氛

彰化添過節氣氛 13日點亮10公尺高耶誕樹主燈

中央社／ 彰化縣10日電

歡慶耶誕節，彰化縣政府13日晚間將在彰化縣立美術館舉辦點燈活動，10公尺高耶誕樹主燈帶來歡樂氣氛，而八卦山卦山村14及15日也舉辦耶誕假期活動，邀民眾共度週末。

彰縣府今天發布新聞稿指出，13日晚間6時將在縣立美術館前廣場舉辦耶誕點燈活動，10公尺高的巨型耶誕樹主燈搭配絢爛燈飾，帶來歡慶氣氛，更安排知名動畫「粉紅豬小妹」家族氣偶，與大家一同歡慶繽紛耶誕節。

縣府指出，巨型耶誕樹主燈點燈後，將展出到明年2月16日，其餘燈飾展出到明年3月2日，邀請大朋友小朋友一起來拍照打卡。

位在八卦山大佛風景區對面的卦山村，12月14日及15日也將舉辦耶誕假期活動，邀請街頭藝人表演以及弦樂四重奏，演奏耶誕主題樂曲，現場還有耶誕市集，提供熱紅酒、麻辣燙及咖啡等美食，讓民眾在耶誕氛圍中盡享受購物與美食的樂趣。

活動也為小朋友安排繪本故事時間，松鼠阿姨為孩子們講述溫馨的耶誕故事，讓孩子們在歡樂的故事中感受耶誕魔力。耶誕老公公也將現身，與大家趣味互動，送上溫暖的祝福，與大小朋友合影留念，讓活動充滿節日歡樂氣氛。

朋友 美術館

延伸閱讀

飯店創意耶誕樹 面紙盒再利用、3D投影奇幻視覺

影／王惠美投變化球 籲中信及味全回彰化「孵」大巨蛋

彰化員林火車站男子被女子掌摑6巴掌 背後辛酸原因曝光

彰化警查獲詐騙車手吸喪屍煙彈 涉詐欺、毒品案送辦

相關新聞

台中7期昔地標「新國自在商場」未依約還地惹議 業者說話了

台中市地政局以7期昔日地標「新國自在商場」、星期五美式餐廳等2筆抵費地合約到期，狀告開發商新國開發未依約拆除建物歸還土地...

影／王惠美投變化球 籲中信及味全回彰化「孵」大巨蛋

「大巨蛋，彰化準備好了！」中華隊在12強棒球賽勇奪冠軍，掀起全台棒球熱，也引發台中及彰化搶「孵」大巨蛋。彰化縣長王惠美說...

台中大巨蛋須覓地逾10公頃 市長盧秀燕：400到500億元起跳

台中市長盧秀燕昨天在市議會宣布將蓋可打棒球的大巨蛋後，今天再度答詢表示，要蓋容納超過3、4萬人的場館，土地面積需10到1...

【重磅快評】盧秀燕能孵蛋 綠營只出一張嘴？

全台因12強奪冠掀起前所未有的棒球熱潮，台中市民進黨議員藉總質蹭熱度，並「修理」市府未大力推廣棒球運動，未料市長盧秀燕突...

台中潭水亭主委被爆在廟內喝酒跌倒 當事人和目擊者都澄清

台中市潭子區潭水亭主委張煌棋被爆料常在廟內喝酒，日前還酒醉跌倒，當天同行的廟方委員洪仁樹今天澄清說，張煌棋當天參加圓醮小...

台中藍線「獨立查證標」決標 委託第三單位為工程把關

台中市繼捷運綠線通車後，接棒的捷運藍線基本設計也通過中央審議，市府緊鑼密鼓發包，「獨立查證及確證(IV&V)標」日前決標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。