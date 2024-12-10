快訊

確定整併中華大學！清華大學校務會議通過意向案 將設「清華²科技園區」

母女遭詐千萬傳噩耗…被逮2車手得知「一臉茫然」 其他涉案車手5入監、3在逃

台灣女星第一人！演藝圈「證照女王」考取聯結車駕照 可轉行當司機

台中7期昔地標「新國自在商場」未依約還地惹議 業者說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中七期新國自在商場仍有商家營業，地政局今在人行道上放置告示，告知業者承租恐面臨法律責任。記者趙容萱／攝影
台中七期新國自在商場仍有商家營業，地政局今在人行道上放置告示，告知業者承租恐面臨法律責任。記者趙容萱／攝影

台中市地政局以7期昔日地標「新國自在商場」、星期五美式餐廳等2筆抵費地合約到期，狀告開發商新國開發未依約拆除建物歸還土地，今設置告示牌提醒承租業者；新國開發說，延長地上權15年訴訟審理中，中市府主張拆屋歸地無理由。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，該商場位於西屯區文心路、市政北一路口角地，但與大遠百、新光三越有段距離，加上機車停車不易，人潮較難無法與百貨串聯，商機相對淡薄。

陳定中指出，若該筆土地有機會釋出，近千坪，且形勢方正，加上地目為容積率400%的高容積土地，開發強度高，不論朝住商發展都有相當程度的彈性，對建商而言，不失是卡位七期核心的好選擇。

地政局副局長劉正倫今天下午2時率隊到新國自在商場，在人行道上的護欄上放置告示，告知承租戶繼續營業恐面臨無權占有之返還責任或其他法律責任。部分有營業的商店員工出來探問，其中一名員工表示，該店承租一年多，她敢緊打電話通報老闆，並詢問「怎麼辦？」

劉正倫說，7期惠國段60、65地號等2筆抵費地活化利用，2003年與新國開發簽約設定地上權20年，開發為興國自在商場，以及市政路星期五美式餐廳，合約去年底到期，新國開發遲遲未依約拆除建物並歸還土地。

劉正倫指出，契約明確約定，不得要求延長，市府自去年八月起，多次函知新國開發應依契約，拆建物還地，但新國開發拒絕，市府已提訴訟，力爭公權力行使；另經查有設立38家業者，為避免影響承租商家，市府也4度以存證信函等告知，今放置告示牌周知，並呼籲業者盡速依約還地。

新國開發說明，公司在去年11月提起延長地上權15年的民事訴訟，目前訴訟審理中。依民法第840條立法意旨，延長地上權是當然延長，延長年限由法院依法審酌。公司擁有的建物為合法建物，且目前具有地上權，台中市政府主張拆除房屋歸還土地並無理由。

新國開發指出，中市府向台中地方法院提起禁止新國開發及第三人使用系爭建物處分聲請，在今年遭駁回；台中市政府違反法令妨礙新國公司及第三人使用系爭建物，涉嫌違反刑法及民法等規定，新國公司擬採取適當法律行動，並向監察院提起舉發。

台中七期新國自在商場仍有商家營業，地政局今在人行道上放置告示，告知業者承租恐面臨法律責任。記者趙容萱／攝影
台中七期新國自在商場仍有商家營業，地政局今在人行道上放置告示，告知業者承租恐面臨法律責任。記者趙容萱／攝影
台中七期新國自在商場仍有商家營業，地政局今在人行道上放置告示，告知業者承租恐面臨法律責任。記者趙容萱／攝影
台中七期新國自在商場仍有商家營業，地政局今在人行道上放置告示，告知業者承租恐面臨法律責任。記者趙容萱／攝影

台中市 地上權 建物

延伸閱讀

回響／拆房子營建廢棄物有地方去 鍾東錦推公辦民營土資場

地面師土地詐騙案頻傳 新北市地政士公會力推雙地政士制度

隈研吾台灣行：獲文大名譽博士 現勘亞洲地標聯聚中維

2024泰國芭達雅度假住宿推薦！ 泰國自由行TOP5必收飯店不藏私，步行就到芭達雅海灘賞海景

相關新聞

台中7期昔地標「新國自在商場」未依約還地惹議 業者說話了

台中市地政局以7期昔日地標「新國自在商場」、星期五美式餐廳等2筆抵費地合約到期，狀告開發商新國開發未依約拆除建物歸還土地...

影／王惠美投變化球 籲中信及味全回彰化「孵」大巨蛋

「大巨蛋，彰化準備好了！」中華隊在12強棒球賽勇奪冠軍，掀起全台棒球熱，也引發台中及彰化搶「孵」大巨蛋。彰化縣長王惠美說...

台中師生衝突國小生被警帶走案 教局：校長自請處分

台中市西區某國小，今年三月師生在體育課發生衝突，教師報警，由員警帶學生到派出所做筆錄，引起軒然大波。中市教育局今指出，校...

台中大巨蛋須覓地逾10公頃 市長盧秀燕：400到500億元起跳

台中市長盧秀燕昨天在市議會宣布將蓋可打棒球的大巨蛋後，今天再度答詢表示，要蓋容納超過3、4萬人的場館，土地面積需10到1...

【重磅快評】盧秀燕能孵蛋 綠營只出一張嘴？

全台因12強奪冠掀起前所未有的棒球熱潮，台中市民進黨議員藉總質蹭熱度，並「修理」市府未大力推廣棒球運動，未料市長盧秀燕突...

台中潭水亭主委被爆在廟內喝酒跌倒 當事人和目擊者都澄清

台中市潭子區潭水亭主委張煌棋被爆料常在廟內喝酒，日前還酒醉跌倒，當天同行的廟方委員洪仁樹今天澄清說，張煌棋當天參加圓醮小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。