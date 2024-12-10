台中7期昔地標「新國自在商場」未依約還地惹議 業者說話了

台中市地政局以7期昔日地標「新國自在商場」、星期五美式餐廳等2筆抵費地合約到期，狀告開發商新國開發未依約拆除建物歸還土地，今設置告示牌提醒承租業者；新國開發說，延長地上權15年訴訟審理中，中市府主張拆屋歸地無理由。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，該商場位於西屯區文心路、市政北一路口角地，但與大遠百、新光三越有段距離，加上機車停車不易，人潮較難無法與百貨串聯，商機相對淡薄。

陳定中指出，若該筆土地有機會釋出，近千坪，且形勢方正，加上地目為容積率400%的高容積土地，開發強度高，不論朝住商發展都有相當程度的彈性，對建商而言，不失是卡位七期核心的好選擇。

地政局副局長劉正倫今天下午2時率隊到新國自在商場，在人行道上的護欄上放置告示，告知承租戶繼續營業恐面臨無權占有之返還責任或其他法律責任。部分有營業的商店員工出來探問，其中一名員工表示，該店承租一年多，她敢緊打電話通報老闆，並詢問「怎麼辦？」

劉正倫說，7期惠國段60、65地號等2筆抵費地活化利用，2003年與新國開發簽約設定地上權20年，開發為興國自在商場，以及市政路星期五美式餐廳，合約去年底到期，新國開發遲遲未依約拆除建物並歸還土地。

劉正倫指出，契約明確約定，不得要求延長，市府自去年八月起，多次函知新國開發應依契約，拆建物還地，但新國開發拒絕，市府已提訴訟，力爭公權力行使；另經查有設立38家業者，為避免影響承租商家，市府也4度以存證信函等告知，今放置告示牌周知，並呼籲業者盡速依約還地。

新國開發說明，公司在去年11月提起延長地上權15年的民事訴訟，目前訴訟審理中。依民法第840條立法意旨，延長地上權是當然延長，延長年限由法院依法審酌。公司擁有的建物為合法建物，且目前具有地上權，台中市政府主張拆除房屋歸還土地並無理由。