影／王惠美投變化球 籲中信及味全回彰化「孵」大巨蛋

「大巨蛋，彰化準備好了！」中華隊在12強棒球賽勇奪冠軍，掀起全台棒球熱，也引發台中及彰化搶「孵」大巨蛋。彰化縣長王惠美說，彰化縣已有預定地點，加上職棒中信兄弟、味全龍所屬集團都出身彰化的優勢，有信心爭取彰化縣興建大巨蛋。

王惠美所說的大巨蛋預定地，是位於今天公開展覽正辦理通盤檢討的高速公路彰化交流道附近特定區內，未來結合彰化鐵路高架化和捷運路網，區內將有新的縣政中心、總圖書館、青年住宅和社會住宅，產業園區和供興建大巨蛋的體育場、展演中心預定地等。

王惠美說，彰化縣爭取大巨蛋具有優勢，因為彰化縣是六都以外的百萬人口大縣，彰化新都心結合了交通、經濟、產業，經過高鐵轉捷運就能來到大巨蛋預定規劃站館，除了鄰近國道1、3號的優勢，更可以直達彰化火車站，擁有高達5萬人的交通運量，彰化縣更會不斷檢討精進，讓彰化大巨蛋成為全台灣最好的巨蛋。

職棒中信兄弟所屬的中信集團辜家出身彰化鹿港、味全龍隊所屬的頂新集團魏家則是出身彰化永靖，希望兩集團都能回到家鄉一起為彰化「孵蛋」，讓彰化的運動經濟、演藝經濟更加蓬勃發展。