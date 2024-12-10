快訊

國在山河廢——營建廢棄物濫倒 台61線成犯罪公路

北韓上百特工援俄任務曝光 行前惡補俄語、作戰經歷「禁談外國新聞」

台中23警察集體涉貪挨批「警紀敗壞」 市長盧秀燕說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

台中大巨蛋須覓地逾10公頃 市長盧秀燕：400到500億元起跳

中央社／ 台中10日電
台中市長盧秀燕。聯合報系記者陳秋雲/攝影
台中市長盧秀燕。聯合報系記者陳秋雲/攝影

台中市長盧秀燕昨天在市議會宣布將蓋可打棒球的大巨蛋後，今天再度答詢表示，要蓋容納超過3、4萬人的場館，土地面積需10到15公頃，預算至少需新台幣400億到500億元。

台中市政府正興建台中巨蛋，有大、小2座場館，大場館可容納1萬5000人，小場館可納3000到5000人，由於台中巨蛋不適合打棒球，盧秀燕昨天在市議會備詢時宣布將研擬興建大巨蛋。

國民黨台中市議員黃佳恬、賴義鍠及民進黨市議員何文海今天在市政總質詢中持續關心大巨蛋議題，盧秀燕對此表示，她希望再蓋第2顆超級大巨蛋，完成市民夢想。

盧秀燕指出，大巨蛋是國際級建設，選址會有一定客觀條件，首先需要10到15公頃場地，希望選址可速定，還要考量場館附近交通，以及財務問題；目前選址範圍已縮小，也須考量市場需求等，正在做最後評估，待確認後將向大家做報告。

盧秀燕表示，現在台中要蓋超級大巨蛋，至少須考慮10到15公頃的場地，選址希望是素地並考慮到交通以及財務問題；正在興建中的台中巨蛋就需要經費100億元，她評估第2座超級大巨蛋，可能要花400億到500億元以上。

盧秀燕認為，根據台北大巨蛋經驗，前後就花了10多年，她希望未來在選址上，大家不要互相杯葛，讓這座超級大巨蛋快速建起來。

大巨蛋 盧秀燕

延伸閱讀

執政黨引戰？民衆憂孩子上戰場 盧秀燕：籲賴總統說明消人民疑慮

君悅破局後受託聯繫「柯盧配」？ 蔡正元：胡扯

台中大巨蛋選址「進入最後評估」 盧秀燕透露4條件

台中登「六都第一胖」 盧秀燕收零卡可樂、呼啦圈：研議辦免費減重班

相關新聞

台中7期昔地標「新國自在商場」未依約還地惹議 業者說話了

台中市地政局以7期昔日地標「新國自在商場」、星期五美式餐廳等2筆抵費地合約到期，狀告開發商新國開發未依約拆除建物歸還土地...

影／王惠美投變化球 籲中信及味全回彰化「孵」大巨蛋

「大巨蛋，彰化準備好了！」中華隊在12強棒球賽勇奪冠軍，掀起全台棒球熱，也引發台中及彰化搶「孵」大巨蛋。彰化縣長王惠美說...

台中大巨蛋須覓地逾10公頃 市長盧秀燕：400到500億元起跳

台中市長盧秀燕昨天在市議會宣布將蓋可打棒球的大巨蛋後，今天再度答詢表示，要蓋容納超過3、4萬人的場館，土地面積需10到1...

【重磅快評】盧秀燕能孵蛋 綠營只出一張嘴？

全台因12強奪冠掀起前所未有的棒球熱潮，台中市民進黨議員藉總質蹭熱度，並「修理」市府未大力推廣棒球運動，未料市長盧秀燕突...

台中潭水亭主委被爆在廟內喝酒跌倒 當事人和目擊者都澄清

台中市潭子區潭水亭主委張煌棋被爆料常在廟內喝酒，日前還酒醉跌倒，當天同行的廟方委員洪仁樹今天澄清說，張煌棋當天參加圓醮小...

台中藍線「獨立查證標」決標 委託第三單位為工程把關

台中市繼捷運綠線通車後，接棒的捷運藍線基本設計也通過中央審議，市府緊鑼密鼓發包，「獨立查證及確證(IV&V)標」日前決標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。