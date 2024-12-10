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影／水泥叢林中的綠洲 籌備15年「勤美術館」搶先開箱

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
由國際級建築大師隈研吾領軍設計，打造台灣獨特的地景式美術館興建6年、累積上百張概念草圖、以410坪的曲線屋頂構成建築的勤美術館將於12月13日開幕。記者黃仲裕／攝影
由國際級建築大師隈研吾領軍設計，打造台灣獨特的地景式美術館興建6年、累積上百張概念草圖、以410坪的曲線屋頂構成建築的勤美術館將於12月13日開幕。記者黃仲裕／攝影

籌備15年、佔地410坪，由國際級建築大師隈研吾領軍設計的「勤美術館」將於12月13日開幕，下沉式綠屋頂及曲線體建築，運用將近1,282根形狀各異的木紋格柵與建築結合，與草悟道的綠意相呼應。

隈研吾在今天搶先開箱記者會活動上致詞時表示，一般大型圖書館多為要搭電梯上樓，這棟從地面上長出來的美術館相當稀有，他喜歡台中充滿綠意，盼這棟建築能成為揭開台中新篇章的地標建築。

勤美術館首展「OUTLINES IN BETWEEN」由日本鬼才設計師佐藤大（Oki Sato）攜其創辦團隊 nendo策畫，透過「雨、雲、紙、線、石」五大展區，展出上百件手稿、經典及設計新作，包括nendo 為勤美術館打造的最新力作「softerthan stone」大理石家具系列、經典的「50 manga chairs」等。

下沉式綠屋頂，佔地410坪曲線體建築「勤美術館」即將在12月13日開幕。記者黃仲裕／攝影
下沉式綠屋頂，佔地410坪曲線體建築「勤美術館」即將在12月13日開幕。記者黃仲裕／攝影
「勤美術館」鄰近草悟道，預計將可吸引不少民眾朝聖。記者黃仲裕／攝影
「勤美術館」鄰近草悟道，預計將可吸引不少民眾朝聖。記者黃仲裕／攝影

建築 美術館 設計師

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