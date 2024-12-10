影／水泥叢林中的綠洲 籌備15年「勤美術館」搶先開箱

籌備15年、佔地410坪，由國際級建築大師隈研吾領軍設計的「勤美術館」將於12月13日開幕，下沉式綠屋頂及曲線體建築，運用將近1,282根形狀各異的木紋格柵與建築結合，與草悟道的綠意相呼應。

隈研吾在今天搶先開箱記者會活動上致詞時表示，一般大型圖書館多為要搭電梯上樓，這棟從地面上長出來的美術館相當稀有，他喜歡台中充滿綠意，盼這棟建築能成為揭開台中新篇章的地標建築。