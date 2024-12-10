台中潭水亭主委被爆在廟內喝酒跌倒 當事人和目擊者都澄清

台中市潭子區潭水亭主委張煌棋被爆料常在廟內喝酒，日前還酒醉跌倒，當天同行的廟方委員洪仁樹今天澄清說，張煌棋當天參加圓醮小酌後，返廟心情好又和他在廟內喝了點紅酒，這是張煌棋第一次在廟內喝酒，返家時不慎跌倒；張煌棋也說明，當天是他第一次在廟內喝酒。

洪仁樹說，上周六晚上，主委張煌棋參加豐原慈濟宮圓醮大典，喝了一點酒，回到潭水亭時，因開心邀他再喝一點紅酒，可能是混酒有點酒醉，從廟內要返家時，未注意到門口加設的柵欄，不慎跌倒，臉部受傷流血。

洪仁樹說，他和潭水亭文教組長吳孟芬及張煌棋之妻都在場，立刻打電話請救護車將張煌棋送到台中慈濟醫院檢查。

洪仁樹表示，張煌棋從未在廟內喝酒，當天可能是高興，又剛好見到他，才約他首次在廟裡喝點紅酒，也沒有傳聞大鬧醫院或打保全；吳孟芬說謠言很誇張。

張煌棋接受採訪時說，當天他因開心第一次在廟內喝酒，混酒有點醉意，當天不想被醫院保全壓制才揮手阻止保全，沒有打保全。

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