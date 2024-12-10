台中藍線「獨立查證標」決標 委託第三單位為工程把關

台中市繼捷運綠線通車後，接棒的捷運藍線基本設計也通過中央審議，市府緊鑼密鼓發包，「獨立查證及確證(IV&V)標」日前決標，專案委託獨立第三方單位進行捷運全系統的查證及確證工作，協助市府把關。

交通局表示，IV&V是獨立於專案管理及監造的第三方獨立單位，將在捷運藍線完工後進行可靠度、可用度、可維修度驗證。

交通局長葉昭甫指出，台中捷運綠線營運期間曾發生半永久式聯結器斷裂、建商施工塔吊掉落列車造成傷亡等，因此在機電系統的功能上，不僅要求未來機電標廠商須精進改善外，外部環境部份也頒布建築相關禁限建規定，因應捷運施工安全與品質，專案委託獨立第三方單位進行捷運全系統的查證及確證工作，協助市府進行捷運各階段把關作業，藉由層層檢查及確認，確保系統的安全及穩定。

葉昭甫說，IV&V是獨立於專案管理及監造的第三方獨立單位，由市府指揮實施捷運全生命週期的監督作業，協助市府確認捷運工程在設計、製造、施工、測試各階段，均確實依契約規範及國際標準施工，其中須協助設計審查、風險評估、品質查證及測試驗證等。

另，捷運系統完工後，提出整體系統的獨立查證與確證報告及安全證明，作為市府申請初勘及履勘的依據。

葉昭甫表示，台中捷運藍線工程範圍涵蓋土建、機電、用地取得、專案管理及細部設計監造等工程標及技術服務標，目前均積極展開備標及招標作業，IV&V後續將扮演捷運安全的守護者，監督捷運藍線工程各階段必須確實「把事情做對」，確認廠商施作的「功能、品質、安全」均符合契約要求的捷運系統標準。

交通局說明，依據交通部頒發的「大眾捷運系統履勘作業要點」，機關在辦理初勘前，應確認擬通車營運路段無營運安全之虞，並提出整體系統的獨立查證與確證報告，作為申請初、履勘依據，此次招標作業不僅依捷運相關作業規定辦理，為台中捷運藍線增加安全防護網。