聽新聞
0:00 / 0:00
中、彰搶「孵」大巨蛋 王惠美：彰化至少已找到地點
中華隊在12強棒球賽勇奪冠軍，掀起全台棒球熱，彰化縣長王惠美今天再度向從彰化起家的鹿港辜家中信集團和永靖魏家味全集團等喊話，籲請一起為彰化「孵蛋」，對於台中市長盧秀燕也表示台中市兩年內要規畫大巨蛋說法，王惠美說：「至少彰化已找到地點了」。
王惠美所說的彰化規劃蓋大巨蛋地點，是目前正辦理第四次通盤檢討的「高速公路彰化交流道附近特定區」規劃的體育場、館預定地內。此一通盤檢討案，縣府今天上午正式公告，公開展覽，後續將在彰化市、和美鎮、花壇鄉、秀水鄉，分別辦理4場次的說明會，蒐集各方意見，讓整個計畫能更完善。
在王惠美拋出在彰化交流道特定區規劃大巨蛋後，台中市長盧秀燕在接受市議員質詢時，也說台中市會在兩年內規劃興建大巨蛋。面對台中市也搶「孵」大巨蛋。王惠美說，至少彰化已經有預定地了，台中市的地點在那裡還不知道。
王惠美說，縣府在彰化交流道特定區，南來北往有國道1號、3號，距離彰化火車站也不遠，交通十分便利，未來還有捷運規劃，極適合建大巨蛋。
王惠美並向從彰化起家、擁有職棒隊伍的兩大集團喊話，包括鹿港辜家中信集團和永靖魏家味全集團，籲請回彰化一起「孵」大巨蛋。
高速公路彰化交流道附近特定區總面積達1963公頃，涵括彰化市、和美鎮、秀水鄉、花壇鄉等四個鄉鎮，發布40多年來，因區內7成是農業區限制發展，造成農地違章林立，縣府正辦理的第四次通盤檢討，將適度解編農地增加可建築土地，除計畫打造新縣政中心及體育場、館外，並協助區內產業土地合法化，劃設產業發展地區，並結合捷運路線，特定區成為彰化縣發展樞紐，進出彰化的門戶。
不過，地方也擔心此項通盤檢討的都市計畫變更案，將耗費相當時日，也會影響到彰化蓋大巨蛋的計畫，王惠美說，估計一年時間即可報到內政部，到時候就要看中央的態度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言