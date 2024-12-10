台中后里馬場周邊亂象成「交通地獄」 民代提5大改善建議

台中后豐鐵馬道每年吸引超過500萬人次遊客造訪，交通亂象卻成居民和遊客的共同噩夢，台中市議員陳清龍昨天在「后里馬場週邊交通改善研商會議」中，指台中市府在管理上不作為， 他提出人行道清空、調整標線、嚴禁攬客、活化閒置用地及增設iBike等5點建議，要求相關單位限期改善。

台中市議員陳清龍表示，據台中市觀光旅遊局提供數據，后豐鐵馬道2023年遊客人次超過510萬，今年1月至10月也吸引約482萬人次；后豐鐵馬道的終點站，后里馬場理應是遊客和自行車騎士的熱門休憩地，但寺山路和馬場路無法應付假日車潮，自行車流與人潮混雜，導致交通混亂。

陳清龍說，后里馬場周邊的兩家自行車租賃業者，經營行為嚴重影響交通，業者在人行道上隨意停放自行車，甚至僱用工讀生在路邊攬客招租，導致路況更加混亂。

台中市觀光旅遊局回應，將要求租車業者清空占用人行道的自行車，自行拆除私自掛設的廣告物，並在12月23日前完成；后里馬場大門口停車場前方土地為國有保安地，不能作為停車用途，即日起封閉不對外開放。

觀旅局表示，對於自行車租車業者將部分自行車堆積置放在人行道與道路上妨礙交通、違規攬客者，市府將增加例假日加派警力交通疏導，並要求勸導租車業者自行排除堆積置放在人行道，不得在道路上攬客，如有違規在道路堆積、置放及設置妨礙交通之物，警方將強力巡查取締，並依道路交通管理處罰條例第82條，處行為人或其雇主。

觀旅局表示，將持續與OT廠商研議在符合土地管制法令及投資契約下，充分利用花舞館前空間或場域增加停車供給；交通局將取消寺山路在花博期間設立的自行車停靠區標線，並重新補繪行人穿越線與禁止停車紅線，例假日調整馬場路交通號誌秒數，提升通行效率；警察局亦將在例假日交通尖峰時段加派警力交通疏導。