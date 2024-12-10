南投辦烤大豬、樂團表演 嘉年華行銷優質國產豬
行銷優質國產豬肉，南投縣政府20、21日舉辦嘉年華，規劃試吃、樂團表演、親子遊戲等，南投縣農產運銷公司也配合春節送禮推折扣，縣府今天歡迎民眾用行動支持「南投豬」。
推廣南投青農產品及台灣優質豬肉，南投縣政府農業處、南投縣農產運銷股份有限公司將於20、21日在南投豬事文化園區舉辦「青農新食代，南投豬豬嘉年華」，有創意料理競賽、親子互動遊戲、年節促銷，20日除有15支學校隊伍競技廚藝，也辦農產運銷公司41週年慶。
南投縣長許淑華接受媒體聯訪表示，農產運銷公司轉型為「豬事樂園」增加許多遊客，並購買相關優質豬肉製品，一旁還有縣府打造親子樂園，20、21日舉辦豬豬嘉年華，有縣府認證的原民烤大豬，並邀南投青農展售優質農產，歡迎民眾假日來品嚐優質國產豬肉。
農業處表示，2天活動前200名孩童可免費獲得客製圖畫紙，讓孩童透過想像力塗上美麗色彩，現場還有國產豬肉推廣、試吃品嚐、小丑秀、樂團表演、闖關活動；另外，迎接農曆春節，南投縣農產運銷公司即日起至明年1月27日推出相關產品88折、8折優惠。
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