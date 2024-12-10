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郵政博物館台中館開幕 陳世凱盼成觀光新亮點

中央社／ 台中10日電

郵政博物館台中館今天開幕，14日前並舉辦「珍稀古票郵封特展」，展示多項珍貴郵票；交通部長陳世凱出席表示，台中館周邊有多個古蹟景點，相信台中館加入後能成為觀光新亮點。

郵政博物館台中館今天舉辦開幕活動，陳世凱、中華郵政公司董事長王國材、中華郵政公司總經理江瑞堂、中華集郵團體聯合會榮譽理事長陳友安與台中郵局局長葉玉瑕等人皆出席。

陳世凱會中致詞時表示，郵政博物館走了60年，今天終於走到台中。台中館周邊有台中州廳等多個古蹟景點，相信台中館加入後能串接周圍觀光，成為新亮點。

陳世凱說，民眾對郵政公司有很強的信任感，從郵務、物流、金融等服務，還肩負過去三倍券、五倍券甚至疫情期間的口罩配送，他要感謝郵政人員堅守崗位為國家付出。

王國材提到，郵政博物館於民國54年成立，除郵政博物館本館外，陸續於104年、110年布設台北館及高雄館，今天設立台中館，完成北中南3區郵政展示交流空間。

台中郵局指出，台中館除「郵趣時光」等常設展，配合開幕活動，即日起至14日中午12時止，舉辦「珍稀古票郵封特展」，展出「上海版飛雁郵票（無面值）」、「國父親筆簽名實寄封」等珍品，歡迎民眾前往參觀。

博物館 王國材 陳世凱

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