隈研吾在台首座、地面上長出「台中勤美術館」 本尊來台親揭幕

日本建築大師隈研吾在台首座美術館、台中勤美術館今開幕，隈研吾開幕致詞時表示，一般大型圖書館多為要搭電梯上樓，這棟從地面上長出來的美術館相當稀有，他喜歡台中充滿綠意，盼這棟建築能成為揭開台中新篇章的地標建築。

台中勤美術館由隈研吾領軍設計，興建6年、累積上百張概念草圖、以410坪的曲線屋頂構成建築，賦予勤美術館如「掀開大地」的建築意象，為隈研吾在台首座美術館作品，融入大自然，隱身於草悟道綠植環境，並以1282根木紋格柵，加深空間延伸感，並與大地融入。

勤美璞真文化藝術基金會董事長何明憲說，勤美草悟生活圈連綿二公里綠帶，從全國飯店、市民廣場到PARK2草悟廣場，每棟建築都是大師作品，隈研吾以「負建築」建築理念聞名於世，打造台中勤美術館下沈式建築，展現「負建築」與周遭大地綠意融合、把空間還給大自然，是隈研吾的代表作。

勤美術館首展「OUTLINES IN BETWEEN」由日本鬼才設計師佐藤大（Oki Sato）攜其創辦團隊 nendo策畫，透過「雨、雲、紙、線、石」五大展區，展出上百件手稿、經典及設計新作，包括nendo 為勤美術館打造的最新力作「softerthan stone」大理石家具系列、經典的「50 manga chairs」等。