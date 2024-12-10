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台中市警局破「阿福錢包」等大案 獲警光8獎創歷史紀錄

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市警局今年獲警政署8項警光獎，其中有6名警職人員得獎，獲獎數創紀錄，得獎者與署長張榮興（左六）合照。圖／台中市警局提供
台中市警局今年獲警政署8項警光獎，其中有6名警職人員得獎，獲獎數創紀錄，得獎者與署長張榮興（左六）合照。圖／台中市警局提供

警政署近日辦理「國家警光獎」頒獎典禮，表揚全國優秀警察機關、人員，台中市警局有6人得獎，也囊括團體組預防犯罪類第2名、偵查犯罪類第3名等獎項，獲獎矚目案件有ACE王牌交易所「阿福錢包」洗錢案、跨國販毒集團利用泰國旅客走私毒品案、市區移動軍火庫槍砲案等，獲獎成績斐然，也創台中市警局獲獎的歷史紀錄。

台中市警局表示，偵查犯罪部分，市警局針對治安問題首創「全國雲端智慧辨識系統」，以AI輔助快速尋找網路治安事件案發地點，並破獲多起重大案件，包括貓池（DMT）中繼詐欺機房案、檢肅幫派成員501人等案，有效遏止詐欺及幫派不法活動，並聯合執法友軍追查多起重大毒品犯罪，展現出對詐欺、幫派及毒品犯罪的強力打擊能力，榮獲偵查犯罪類第3名。

另外，也建置「科技偵防平台」、「雲端蒐證平台」及「車輛多重辨識暨資訊蒐集系統」，持續以「科技建警」逐步推動改善治安環境，強化數位採證工作能量，解析數位證物強化數位證據，多元化掌握犯罪證據，獲得預防犯罪類第2名。

個人組部分有6人獲獎，台中市刑大偵查佐黃建齊，查出ACE王牌交易所「阿福錢包」洗錢案，清查被害人超過500人，財損達4億元，獲得國家警光獎個人組打擊詐欺類第1名。

另外，市刑大偵七隊偵查佐陳柏儒，利用勤餘時段與友軍交流鑽研偵查技巧，其中曾有狡猾毒品集團利用泰籍旅客境外走私毒品來台，幸被陳員抽絲剝繭，在桃園國際機場入關時，當場查獲第一級毒品海洛因（重20.976公斤，市值破億）等贓證物。

刑大七隊查佐潘又禎調閱數百支監視器，努力不懈，在光天化日偵破「市區移動軍火庫」查獲犯嫌持有大量槍械（4長槍6短槍，具有殺傷力有7把）及第一、二級毒品等贓證物。

市警局長李文章表示，此次國家警光獎的佳績，充分展現同仁專業能力與執法效率，除掃蕩犯罪集團外，即時斬斷不法犯罪金流渠道，守護台中市秩序穩定，對社會治安貢獻極大。

台中市警局獲國家警光獎名單如下：

113年國家警光獎偵查犯罪類榮獲團體組第3名，另預防犯罪類榮獲團體組第2名。

查緝毒品類個人組獲優等人員為本大隊偵七隊偵查佐陳柏儒。

打擊詐欺類個人組獲第1名為本大隊打詐中心偵查佐黃建齊、優等為科偵隊分隊長邱家文。

反黑肅槍類個人組獲優等人員2名，分別為本大隊偵七隊偵查佐潘又禎、偵四隊偵查佐黃緯治。

綜合評量類個人組獲優等人員為婦幼警察隊警務員黃衛立。

台中市 毒品 詐欺 警察

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