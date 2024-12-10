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台中大巨蛋選址「進入最後評估」 盧秀燕透露4條件
台中大巨蛋真的有譜！市長盧秀燕今指出，市府著手規劃大巨蛋已有一段長時間， 目前正針對適當地點，縮小範圍進入最後評估。她表示，「選址會比預期程2年早許多！」議員還形容盧秀燕是「金雞母」很會下蛋，大跳啦啦隊舞加油！
國民議員賴義鍠、黃佳恬今天都問到市長盧秀燕昨宣布台中大巨蛋期程。盧秀燕透露目前已在選址，進入最後階段評估。
盧秀燕透露，需要符合多項條件，她說，台中要蓋超級大巨蛋，不要因選址互相杯葛，台北大巨興建期就長達15年；台中要快要好還要省錢，須符合幾項條件，一，土地面積約10到15公頃，大巨蛋設施要包含商場、交交通等問題，也許還有旅館等設施。
第二，因台北大巨蛋前車之鑑，興建速度要快，所以希望選址是素地，不必有拆遷問題；第三要考慮交通問題，進出台中、進出大巨蛋要容易；第四要考慮財務問題，盧秀燕估計大巨蛋造價要4、500億，因此要有足夠誘因。
盧秀燕提到為何台中要建大巨蛋？不是因12強棒球賽中華封王跟風，市府早已準備興建，且規畫很長一段時間，等確定地點，再公布細節。
她說，台中市目前不缺1000人上下、3到4000的場館，現在興建1萬5000人的小巨蛋，台北發展歷程也是如此。
另，因世界型的賽事、國際巨星演唱會越辦越大場，需要更大的場地 ，例如周杰倫，15萬張票秒殺，不只棒球賽事的發展，台中還需要更大的巨蛋，可容納三、四萬人的場館，如此未來廿卅年，可以更符合需求。
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