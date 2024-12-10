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彰化縣美術館前13日晚耶誕點燈 10米主燈及佩佩豬迎賓

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府訂本月13日晚間在縣立美術館前廣場舉辦聖誕點燈活動，今年布置10公尺巨型聖誕主燈外，還有名動畫「粉紅豬小妹」家族氣偶，增添歡樂氣氛。示意圖／縣府提供
彰化縣政府訂本月13日晚間在縣立美術館前廣場舉辦聖誕點燈活動，今年布置10公尺巨型聖誕主燈外，還有名動畫「粉紅豬小妹」家族氣偶，增添歡樂氣氛。示意圖／縣府提供

耶誕節即將到來，彰化縣政府訂本月13日晚間6時，在縣立美術館前廣場舉辦耶誕點燈活動，今年布置10公尺巨型耶誕主燈、五光十色絢爛燈飾，以及深受小朋友們喜愛的知名動畫「粉紅豬小妹」家族氣偶，增添歡樂氣氛。

彰化縣政府歷年都是在縣府廣場前樹立大型耶誕樹，並舉辦點燈活動，因縣府行政大樓正辦理整建，因此今年耶誕樹移往美術館廣場前，由於美術館前人車多，反而更能凸顯歡樂氣氛。

縣府表示，13日晚間的耶誕點燈活動，邀請學校、社區團體帶來一系列熱鬧滾滾的精采表演，並邀請教會牧師帶領大家一同禱告，共同為縣民祈福。縣長王惠美邀請民眾帶著家人朋友參加，與佩佩豬一起共同迎接耶誕佳節。

縣府行政處表示，耶誕樹主燈點燈後，將展至明年2月16日，其餘燈飾展燈至明年3月2日，每天晚上5點30分至10點開燈，邀請大小朋友前來拍照打卡。

城觀處表示，「2025彰化月影燈季」將接續在今年12月28日登場，展出至明年年3月2日，今年將整個八卦山大佛風景區打造成歡樂、可愛的「emoji樂園」，也有精彩燈光秀及可愛emoji光雕秀，帶給大家不同以往的氛圍。

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