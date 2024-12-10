台中24歲小鮮肉超猛 花29小時騎獨輪車上合歡山

台中一名謝姓民眾日前從南投埔里挑戰騎獨輪車上合歡山，從黑夜騎到白天，花了29個小時成功抵達武嶺，網友對他的強大的腿力及毅力，直呼實在太猛，2天內已累積逾7500個讚。警方表示，不建議貿然挑戰，並盡量避免群體上路。

近期天氣穩定，不少民眾夜衝合歡山武嶺追星、看日出，年僅24歲的台中謝姓民眾日前熱血挑戰騎獨輪車上合歡山武嶺，成功後在社群平台Threads上分享，從埔里出發花了29個小時挑戰成功了，也感謝路上幫他加油的帥哥美女們。

他在本周六（7日）凌晨4時從埔里地理中心碑出發，上午8時到霧社，下午2時30分左右到清境農場，上午6時到仁愛全家超商，下午5時41分快到翠峰，隨後睡在翠峰附近，隔天凌晨2、3時從翠峰出發，並在上午8時抵達武嶺。

他強大的腿力及毅力讓不少脆友跪了，不少人恭喜他成功達陣，並直呼太厲害了、實在太猛了、請收下我的膝蓋等，也有人好奇是大腿還是屁股比較爆炸、超過10%的陡坡騎得上去、獨輪車沒煞車怎麼下山等留言，紛紛表示佩服。

但他謙虛表示，自己騎太慢了，到隔天上午8時才騎完，也坦言「這挑戰比他想像的還難」，是靠意志力完成，下山沒煞車想都不敢想，還好遇到好心人載他下山；並提到，實際大概騎16小時左右，其他時間都在休息，感覺腳要報廢了。