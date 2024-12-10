彰化「蛋蛋幸福」 學童午餐每周3顆

台灣每2顆雞蛋，就有1顆來自彰化，彰化縣長王惠美昨到彰化市平和國小訪視校園午餐，她表示，供應彰化縣9萬名學童，每周3顆雞蛋，不但滿足孩子營養需求，蛋農也受惠。

縣府教育處表示，彰化縣小學午餐菜單，過去每周是1.5顆到2顆雞蛋，即使去年蛋荒且價格飆漲，都維持1.5顆。在醫界及餐盒業者建議下，更根據學童年齡和活動量設計多元菜單，上月起，每名學童每周都能吃到3顆雞蛋，有效補充日常營養。

王惠美表示，全縣約9萬名學童，每周供應3顆雞蛋，估計每周可用27萬顆蛋，落實「地產地消」理念， 更期盼彰化的學校午餐模式可推廣至全國各縣市，促進下一代健康飲食。

王惠美說，衛福部國民健康署最新報告，雞蛋是公認全營養食物，富含人體需要的胺基酸、維生素、葉黃素及鈣、鐵、鋅等重要營養素，有助護眼、補腦、增肌及造血，適量食用雞蛋對學童健康至關重要。

過去常有「一天只能吃一顆蛋」說法，王惠美說，國健署最近說明，適量吃雞蛋不會導致血中膽固醇增加，也有研究指攝取雞蛋與心血管疾病發生率沒有相關。

王惠美提供全縣9萬名學童「蛋蛋幸福」，也為彰化編織「孵大巨蛋 」美夢。王惠美說，最近，全國都為中華隊奪得世界棒球12強冠軍而喜悅，期待各級棒球隊員每天有2顆蛋補充營養，打出滿分全壘打。

全國棒協理事長辜仲諒出身鹿港，王惠美喊話，縣府正辦理通盤檢討的彰化交流道特定區預留土地，可興建第2個大巨蛋，縣府全力支持棒協返鄉一起「孵蛋」。