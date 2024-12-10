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抗衡北市 盧秀燕規畫台中大巨蛋

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中市長盧秀燕宣布，剩下兩年任期要為中部規劃建設大巨蛋。記者陳秋雲/攝影
台中市長盧秀燕宣布，剩下兩年任期要為中部規劃建設大巨蛋。記者陳秋雲/攝影

中華隊奪得世界棒球12強賽冠軍，全台再掀起孵蛋熱。台中巨蛋正在興建，但不是能打棒球賽事的大型場館，藍綠議員質詢，呼籲市長盧秀燕規畫大巨蛋，以免「世界棒球之都」的稱號被搶走。盧表示，剩2年任期，要規畫台中「大巨蛋」。

民進黨議員江肇國、張家銨與蔡耀頡質詢，台北大巨蛋啟用後，已舉行多項賽事，今年的世界12強棒球賽，再掀棒球熱，反觀台中曾獲得世界棒壘球總會認定為「世界棒球之都」，美名恐怕就此褪色。

江肇國說，台中巨蛋僅容納1.5萬人，場地不符合棒球場標準，以台北大巨蛋為例，興建過程超過20年，市府應優先規畫、盤點符合國際棒球比賽標準的大巨蛋，尤其市長只剩2年任期，更要加緊推動。

國民黨議員蘇柏興、張瀞分說，運動沒有色彩不分黨派，市府應持續打造運動軟硬體設施，尤其中市要成為棒球之都，要有具規模賽事場地，更要持續培訓、獎勵運動選手。

盧秀燕說，她選市長時，提出完成綠美圖、國際會展中心與台中巨蛋3重大建設，為讓巨蛋快速動工，市府不等中央補助，自編預算推動，前二者即將完工，巨蛋也已動工；國人熱愛棒球，棒球不只是棒球，還有觀光旅遊、城市行銷助益，她任期還2年，將開始規畫蓋大巨蛋。

盧秀燕表示，以全國板塊分布，中部8縣市需要一座大巨蛋，在她任內已有規畫、設計、動工「台中巨蛋」大型運動場館的能力，也具備國際級水準，大巨蛋比巨蛋還複雜，需要更大場地、預算與交通系統等。

盧強調，市府正進行規畫、盤點，評估用地、交通連結與市府自建、BOT或ROT等模式，她希望在剩下任期內，能額外再幫台中市規畫出大巨蛋，有信心能規畫成功。

台中巨蛋 大巨蛋 運動

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