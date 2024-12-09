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影／農民氣炸！芭樂賊偷採一大桶遭抓 農民曝：剛噴農藥幸好攔下來
芭樂最近價格還在高檔，彰化縣溪州鄉也出現芭樂大盜，農民報案日前在芭樂園剛好碰上偷芭樂的女賊，把偷來的芭樂塞滿後車箱，而被偷的芭樂當天才剛噴農藥，幸好即時被攔下，農民也po網提醒大家小心竊賊再度入侵。
今年芭樂減產，以往盛產時每台斤約20、30元，但現今市價仍在40幾元到60元高檔，因價格好，也出現芭樂大盜。
彭姓農民表示，上周他們要到果園工作時，發現一名婦人在他的芭樂園內，他問婦人在幹嘛？婦人說她在上廁所，後來發現婦人竟採了他們果園一大桶芭樂，連後車廂都塞滿三、四百台斤。
農民說，婦人偷採的芭樂他們才剛噴過農藥，如果被賣出去，吃到拉肚子、甚至危及生命安全，後果堪憂，他們趕緊報警，事後也有打電話給婦人要她解決，婦人不理不睬，他們才生氣po網提醒大家要小心竊賊。
警方表示，已受理民眾報案，這名60多歲張姓婦人偷的一桶芭樂約6台斤，但婦人說後車廂的芭樂是她自己的，雙方還有爭議，已將婦人依竊盜罪移送彰化地檢署偵辦。
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