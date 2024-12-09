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台中登「六都第一胖」 盧秀燕收零卡可樂、呼啦圈：研議辦免費減重班

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員左起施志昌、林祈烽、楊典忠、鄭功進聯合質詢，送呼啦圈與零卡可樂給市長盧秀燕，要求市府舉辦減重諮詢與門診。記者陳秋雲/攝影
台中市議員左起施志昌、林祈烽、楊典忠、鄭功進聯合質詢，送呼啦圈與零卡可樂給市長盧秀燕，要求市府舉辦減重諮詢與門診。記者陳秋雲/攝影

民進黨議員林祈烽說根據調查，台中市已是六都第一胖，他建議市府讓新陳代謝較差及過胖者每周一次免費至國民運動中心運動及試辦免費減重門診，台南市就舉辦減重獎金挑戰賽；市長盧秀燕表示，建議不錯，可研究。

議員林祈烽、楊典忠、鄭功進、施志昌今在市議會聯合質詢，指台中市已成六都最胖、齲齒問題全國第二，形成健康隱憂，要求市府提出提具體對策。

林祈烽問市長盧秀燕，為什麼有這種現象？盧表示，原因很多，可能是飲食、運動及個人體質等。

林祈烽表示，台南市長黃偉哲因太胖，「連媽媽都不認得」，因此台南市政府明年要推減重獎金挑戰賽，建議台中市可比照辦理。

林祈烽說，根據醫學研究，肥胖者發生糖尿病、代謝症候群及血脂異常的風險比一般人超出3倍，發生高血壓、心血管疾病、膝關節炎及痛風也有2倍風險；衛生福利部公布2023年國人十大死因中，就有7項與肥胖相關，可見肥胖對健康的危害不小。

因此他建議，新陳代謝較差及過胖者每周一次免費至國民運動中心運動及試辦免費減重保健門診。

林祈烽說，市長盧秀燕喜歡喝可樂，不少人仿效，他與議員楊典忠、鄭功進、施志昌送零卡可樂及呼拉圈給市長盧秀燕，強調健康飲食及運動的重要。

林祈烽 減重 運動

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