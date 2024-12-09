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「世界棒球之都」被取代？議員籲蓋大巨蛋 盧秀燕：地點規劃中

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員左起張家銨、江肇國與蔡耀頡聯合質詢，要求台中市府興建一顆大巨蛋，以免「棒球之都」被台北市取代。圖／江肇國提供
台中市議員左起張家銨、江肇國與蔡耀頡聯合質詢，要求台中市府興建一顆大巨蛋，以免「棒球之都」被台北市取代。圖／江肇國提供

台中市2019年因洲際棒球場舉辦多項世界大型棒球賽事，獲世界棒壘球總會認定為「世界棒球之都」。民進黨議員今質詢台中市長盧秀燕，棒球之都似乎褪色中，呼籲市府要蓋大巨蛋。市長盧秀燕說，已兌現承諾興建巨蛋，剩兩年任期規劃再孵「大巨蛋」。

台中市議會今進行市政總質詢，市議員江肇國、張家銨與蔡耀頡聯合質詢，指台北大巨蛋啟用後，已開啟多項賽事，更舉辦今年的12強棒球賽，讓獲得世界棒壘球總會認定台中「世界棒球之都」美名褪色。

反觀台中市府上月底冬季聯盟開打後，沒有任何協助推廣的動作，甚至連洲際棒球場的廁所改善計畫，中央補助已到位，半年年仍尚未動工，呼籲市府正視棒球運動的發展。

市長盧秀燕表示，台北大巨蛋落成不會影響台中世界棒球之都的頭銜，因為她6年前上任時，台中沒有一個超過萬人的室內場館，她當時就承諾過要給市民一個巨蛋，現在興建中。

盧秀燕說，未來她會再額外幫台中做一個大巨蛋，地點會在符合交通及用地需求的地方，目前正規劃中，期盼在她任內8年，可帶給市民更多驚喜與好消息。

江肇國指出，台灣隊榮獲12強棒球賽世界冠軍，舉國歡騰，緊接而來的2024亞洲冬季聯盟上月底開賽，單場進場人次更創下4388人的冬盟歷史紀錄，顯示民眾對棒球運動的高度熱情。

江肇國質疑，在台北大巨蛋已舉辦多場棒球賽事的情況下，台中市府「世界棒球之都」的美名？更擔憂對被台北市取代。

江肇國表示，台中市目前雖有巨蛋建設計畫，但巨蛋的設計容量僅有15000人，且場地規劃完全不符棒球場的標準。他呼籲盧秀燕市長應優先規劃一座符合國際棒球比賽需求的大巨蛋，讓台中持續成為棒球運動的重鎮。

盧秀燕透露，市府目前正在規劃並盤點大巨蛋用地，江肇國表示，市府願意推動大巨蛋規劃值得肯定，符合棒球界和球迷的期待。

江指出，以台北大巨蛋為例，興建過程耗時超過20年，盧市長僅剩兩年任期，如何完成規劃、定案選址、以及確定興建模式是由政府自行興建或採BOT模式，都將是重大考驗。

大巨蛋 盧秀燕

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