台中大巨蛋有譜？盧秀燕宣布「將規劃興建」 盼任期內規劃成功

國民黨台中市議員今聯合質詢，關切台中市運動產業發展，要求市府要持續建置台中市各項運動軟硬體設施，市長盧秀燕宣布：台中將規劃興建「大巨蛋」。

市長盧秀燕表示，過去競選市長時提出台中市三項重大建設，包括綠美圖、國際會展中心及巨蛋。其中，為了讓巨蛋快速動工興建，市府未等待中央補助，而是自編預算，而綠美圖及國際會展中心也即將完工。

盧秀燕說，城市發展日新月異，看到這段時間的棒球熱，國人對於棒球的熱愛，台中市要發展棒球，棒球不是只有棒球，還有觀光旅遊等經濟，這涉及複合性的效益，對城市行銷也大有助益，她的任期還有餘裕，因此市府要開始規劃，要幫中部民眾蓋大巨蛋。

盧秀燕強調，以全國的板塊分布，中部八縣市需要一個大巨蛋，因為台中市在她任內有自己規畫、設計、開工巨蛋的能力，並具有國際級的水準，相信市府規劃大巨蛋游刃有餘。當然，大巨蛋比巨蛋複雜，需要更大的用地、預算及交通系統，市府正在進行相關規劃與盤點，評估交通的連結與用地，及維來興建的方式，看要自己興建或採BOT、ROT等，總之，希望在她剩下的任期內，額外再幫台中市規劃大巨蛋，且信心規劃成功。

今年全民運動會在屏東，今年台中市勇奪65金57銀48銅，總積分及金牌數排名均為全國第二，共17項目、49人次破大會及全國紀錄。

議員蘇柏興肯定台中市的運動健將表現優異，支持台中市政府發放8千8百萬元總獎金。蘇柏興強調，他自己身為台中市體育總會秘書長，運動沒有色彩、不分藍綠，希望市府未來能持續建置台中市各項運動軟硬體設施，帶動全民運動風氣，打造健康城市。

市議員張瀞分指出，運動可以促進健康，提升運動風氣也是很重要的市政業務，台中市想打造成棒球之都，必須要先有具規模的賽事場地。