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受害難自知…議員曝公廁「攝狼」出沒 要求中市府訂法定期偵測反針孔

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員左起王立任、謝志忠、黃守達與張玉嬿，要求台中市趕快訂定公共場所防針孔法規。記者陳秋雲/攝影
台中市議員左起王立任、謝志忠、黃守達與張玉嬿，要求台中市趕快訂定公共場所防針孔法規。記者陳秋雲/攝影

偷拍風盛行，台中市民進黨議員今聯合質詢，指連台中殯議館公廁都有人偷拍，雖揪出惡徒，但可見民眾出入公共場所受害卻不自知，建議如訂管理辦法強化環境安全。市長盧秀燕表示，會要求研訂全市適用或各單位自訂更細膩法令，以有效管理。

議員黃守達指出，公共廁所針孔偷拍已非常嚴重，根據市警局統計，2023年至2024年11月性影像犯罪數就高達711件，數量可觀，包含違反意願拍攝、未經同意拍攝散布等犯罪樣態，許多是網路傳輸犯罪，但不乏偷拍偷錄的狀況，嚴重的是受害人根本不知道自己被害。

黃守達表示，台中市約有千座公園，其中225座設公廁，有監視器的公園僅33座，且不一定涵蓋到廁所周遭，發生偷拍等事件時，民眾難以因應，建議建設局應加速布建公廁周遭監視器，防堵治安死角，發揮事前嚇阻、事後蒐證的功能。

黃守達點名各局處，管理市政大樓的秘書處、掌管殯儀館、區公所的民政局、督管各級學校的教育局，結果都未定期偵測針孔偷拍，除運動局委外場館有契約規範外，市政府管理的公共場所皆缺乏類似的防偷拍機制，令人不安。

議員王立任、謝志忠、張玉嬿紛表示，台北市訂有公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法，要求每月至少一次偵測廁所的針孔攝影機，近期也因應「創意私房」警局廁所偷拍案，即將啟動修法。但台中市警察局雖購置偵測儀器，但沒有全市的定期偵測機制。議員要求，市府應制定防針孔攝影的管理法規，將市府轄下的公共廁所納入規範內。

市長盧秀燕認同回應，議員關心此議題很有意義，市府會來研究，看是否以全市通用的法令或以各局處來各自規範，未來市府將會更重視、防止此狀況，進行更有效的管理。

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