耶誕節將至！彰化縣點燈活動13日舉行 地點移往美術館前廣場

耶誕節即將到來，彰化縣政府訂本月13日晚上6點在縣立美術館前廣場，舉辦耶誕節點燈活動，另彰化縣卦山3號主題市集訂12月21日、22日中午12點至下午6點，在廣場前舉辦「聖誕派對市集」，共有20攤文創攤位，歡迎民眾參與。

彰化縣歷年都是在縣府廣場前樹立大型耶誕樹，並舉辦點燈活動，因縣府行政大樓正辦理整建，因此今年耶誕樹移往美術館廣場前，由於美術館前人車多，反而更能凸顯歡樂氣氛。

彰化縣文化局指出，卦山3號主題市集20攤文創攤位，均是獨具風格的原創作品，包括手工藝品、插畫商品、特色小物與生活植栽等，現場還有精彩的街頭藝人表演、親子互動活動。

文化局表示，活動當天，凡在同攤位消費滿100元，即可獲得摸彩券1張，訂明年1月抽出5名幸運民眾可獲得600元書店禮券，另在市集期間，參加打卡送好禮的活動，經服務臺人員確認後，即可參加並兌換限量文創好禮4選1抽抽樂，每月各500份。

此外，卦山3號主題市集訂明年1月18日．19日帶來「新年開運市集」，目前正開放報名中，邀請文創業者夥伴們踴躍參與，有意設攤者可填寫報名表（報名連結：https://reurl.cc/lgnW36）。