問陸生回應「被雙標」是否委屈？ 盧秀燕：感謝議員看重

國民黨台中市議員劉士州指出，部分議員質詢要求市長盧秀燕針對中央規劃風電比例、陸生訪團言論惹議，要求提看法，他關切市長是否覺得「被雙標」感委屈？盧秀燕表示，她不覺得委屈，反倒感謝民進黨議員看重她，讓市民了解地方施政的努力。

台中市議會今進行總質詢，議員劉士州表示，陸生來台訪問，祝賀中華隊世界12強奪冠，脫口說「中國台北的棒球隊」，陸委會針對此事是否處分，表示將依相關程序做出決定。

另有市議員利用議會質詢要求市長提出看法，市長回覆該案屬中央事務，地方不妥表達意見，但引發議員不滿；但民進黨立院黨團幹事長吳思瑤也說「尊重陸委會」卻無人非議，他問市長對此是否覺得委屈？

盧秀燕表示，她不會覺得委屈，不論風電比例或陸委會做法是否適宜等，皆屬於中央的權責，議員對經濟部、陸委會的中央層級問題都來問她，但地方不適合代替中央回答。

不過透過議員詢答，有助於外界了解地方政府為市民所做的努力，比如台中市府興建台灣第一座小型水力發電廠，有助地方發展綠能營業。