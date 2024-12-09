台中Youbike8日破1億人次 幸運兒獲名古屋雙人來回機票

台中市交通局宣布好消息，You bike12月8日騎乘人次已突破1億騎乘人次，原預期12月中旬達標，提早破1億。不少人本周六、日租車，希望一舉中獎。

交通局長葉昭甫指出，目前已建置YouBike到1486個站點，租借便利的YouBike，為很多通學、通勤族的交通工具，昨天騎乘人次已飆破1億人次，今日上午已達1億2萬5000騎乘人次。

「周六日台中天氣晴朗，帶動民眾出門騎乘YouBike！」交通局表示，從每天騎乘人次估計，原預計大約12月中旬達到1億騎乘人次，連日來騎乘人次多日超過6萬人次，提早締造破億的亮麗成績。

葉昭甫指出，除租借YouBike的第1億人次幸運兒將獲得台灣-名古屋雙人來回機票(華航經濟艙)外，第1億人次的前後各兩名贈送Moxy Taichung飯店一晚含早餐，再前後各兩民獲得YouBike破億紀念卡，內含3個月定期票儲值金。

今年平均周轉率約為一日一車周轉率8次，最高更達11次，每年騎乘滿意度皆高於全台公共自行車整體滿意度服務95.5平均值，仍維持前半小時優惠。