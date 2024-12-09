台中市陶藝教學中心「熊熊愛上泥」陶藝展開幕 展現學生成果
台中市教育局在大甲高中建置「台中市陶藝教學中心」，今天舉辦「熊熊愛上泥」陶藝展開幕典禮，展現陶藝教育與學生學習成果，即日起至本月20日在大甲高中「藝之鄉」展廳展出。
台中市教育局長蔣偉民表示，市長盧秀燕重視美感教育的實踐，台中大甲為台灣陶的發源地之一，「台中市陶藝教學中心」為培養更多具備藝術、科技、科學素養的陶藝教育種子教師，發展具有台中市特色的陶藝藝術課程，多年來持續辦理陶藝教學與創作及課程研發的研習活動，期待教育園圃在教師們不斷自我提升及資源澆灌中，持續豐美繁茂。
大甲高中校長高榮利表示，今年的研習活動，邀請新北市汐止區長安國小施茂智老師、台中市立大甲高中黃嘉男老師、林秋萍老師及林正雄、吳永瑞2位陶藝家，結合STEAM（科學、技術、工程、藝術、數學）教育的理念，打造獨特的陶藝教育。
台中市陶藝教學中心總幹事黃嘉男老師分享，今年度辦理5場結合科技與科學的陶藝工作坊，已培育的60位陶藝教育種子教師將其所學帶回學校進行課程，將教學作品於今年的「熊熊愛上泥」陶藝展展出，期待學生透過陶藝創作與學習，培養自信與專注力，融入多元智能與情感發展，將美感教育從小扎根。
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