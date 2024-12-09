快訊

內湖母女遭騙1200萬還被「冷嘲熱諷」 受理員警記大過函送地檢署

尹錫悅遭限制出境！南韓反腐機構證實：已下令

生子拿美國籍恐沒了！ 川普上全第1天就終止「出生公民權」

聽新聞
0:00 / 0:00

蛋蛋幸福...彰化每周供應學童3顆蛋 還做「孵大巨蛋 」美夢

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
縣長王惠美（中）今天到彰化市平和國小視察校園營養午餐時宣布，縣府每周將供學童3顆雞蛋，不只滿足學童營養需求，蛋農也可以受惠。圖／縣府提供
縣長王惠美（中）今天到彰化市平和國小視察校園營養午餐時宣布，縣府每周將供學童3顆雞蛋，不只滿足學童營養需求，蛋農也可以受惠。圖／縣府提供

發揮「台灣每2顆雞蛋，就有1顆來自彰化。」優勢，彰化縣9萬名學童有「蛋蛋的幸福」，縣長王惠美今天到彰化市平和國小視察校園營養午餐時宣布，縣府每周將供學童3顆雞蛋，不只滿足學童營養需求，蛋農也可以受惠。

王惠美表示，全縣約9萬名學童，提供每周3顆雞蛋，總計每周將食用27萬顆雞蛋，不僅滿足學童成長所需的營養，還落實「地產地消」的理念， 並期盼嶄新的營養午餐模式，推廣至全國各縣市，共同促進下一代的健康飲食。

王惠美說，根據衛生福利部國民健康署的最新報告，雞蛋是公認的全營養食物，富含人體需要的胺基酸、維生素、葉黃素，還有鈣、鐵、鋅等重要營養素，有助護眼、補腦、增肌及造血等等，適量食用雞蛋對學童健康至關重要。

過去常有「一天只能吃一顆蛋」的說法，王惠美說，依最新科學研究已打破這個迷思，國健署最近也說明，適量食用雞蛋並不會導致血中膽固醇含量增加，也有研究指出，攝取雞蛋與心血管疾病發生的風險沒有相關。

王惠美提供全縣9萬名學童的「蛋蛋幸福」，也沒忘為彰化縣編織「孵大巨蛋 」的美夢。王惠美說，最近，全國都為中華隊奪得世界棒球12強冠軍而喜悅，期待各級棒球隊員每天有2顆蛋補充營養，打出滿分全壘打。

全國棒協理事長辜仲諒出身彰化鹿港，王惠美也趁機喊話，強調彰化縣政府已經預留土地，如辜仲諒有意選擇第2個大巨蛋場所，縣府全力支持，棒協返鄉一起「孵蛋」。

教育處指出，縣府推動「好蛋的進擊周康聰明再升級！」校園午餐營養計畫，除全面提升學童午餐品質，還結合食農教育與地方產業，同時借助醫界及餐盒的專業建議，從產地到餐桌，根據學童的年齡和活動量設計多元菜單，讓每位學童每周均能攝取3顆雞蛋，有效補充日常所需營養，共同守護學童成長健康。

縣長王惠美（中）今天到彰化市平和國小視察校園營養午餐時宣布，縣府每周將供學童3顆雞蛋，不只滿足學童營養需求，蛋農也可以受惠。圖／縣府提供
縣長王惠美（中）今天到彰化市平和國小視察校園營養午餐時宣布，縣府每周將供學童3顆雞蛋，不只滿足學童營養需求，蛋農也可以受惠。圖／縣府提供
縣長王惠美今天到彰化市平和國小視察校園營養午餐時宣布，縣府每周將供學童3顆雞蛋，不只滿足學童營養需求，蛋農也可以受惠。圖／縣府提供
縣長王惠美今天到彰化市平和國小視察校園營養午餐時宣布，縣府每周將供學童3顆雞蛋，不只滿足學童營養需求，蛋農也可以受惠。圖／縣府提供
縣長王惠美今天到彰化市平和國小視察校園營養午餐時宣布，縣府每周將供學童3顆雞蛋，不只滿足學童營養需求，蛋農也可以受惠。圖／縣府提供
縣長王惠美今天到彰化市平和國小視察校園營養午餐時宣布，縣府每周將供學童3顆雞蛋，不只滿足學童營養需求，蛋農也可以受惠。圖／縣府提供
縣長王惠美今天到彰化市平和國小視察校園營養午餐時宣布，縣府每周將供學童3顆雞蛋，不只滿足學童營養需求，蛋農也可以受惠。圖／縣府提供
縣長王惠美今天到彰化市平和國小視察校園營養午餐時宣布，縣府每周將供學童3顆雞蛋，不只滿足學童營養需求，蛋農也可以受惠。圖／縣府提供

王惠美 雞蛋

延伸閱讀

奧運金牌林郁婷鼓勵享受運動 彰化縣府「孵蛋」創造運動空間

中職／雄鷹棒球營前進彰化 6選手化身教練指導小球員

彰化新縣政及體育中心場址 王惠美證實在彰化交流道特定區

全民運彰化奪48獎牌創最佳 王惠美發近千萬獎金：為彰化爭光

相關新聞

影／豐原葫蘆墩圳耶誕燈區試點燈搶先看 豐原將有三大燈區

今年耶誕節豐原將有耶誕燈區可欣賞，台中市府水利局在豐原「陽明大樓」、「軟埤仔溪周邊」、「葫蘆墩圳」三大區域佈置各式耶誕燈...

台中Youbike8日破1億人次 幸運兒獲名古屋雙人來回機票

台中市交通局宣布好消息，You bike12月8日騎乘人次已突破1億騎乘人次，原預期12月中旬達標，提早破1億。不少人本...

台中市陶藝教學中心「熊熊愛上泥」陶藝展開幕 展現學生成果

台中市教育局在大甲高中建置「台中市陶藝教學中心」，今天舉辦「熊熊愛上泥」陶藝展開幕典禮，展現陶藝教育與學生學習成果，即日...

蛋蛋幸福...彰化每周供應學童3顆蛋 還做「孵大巨蛋 」美夢

發揮「台灣每2顆雞蛋，就有1顆來自彰化。」優勢，彰化縣9萬名學童有「蛋蛋的幸福」，縣長王惠美今天到彰化市平和國小視察校園...

台中童軍專科考驗暨聯團露營 創下疫情後報名人數最多紀錄

台中市第39屆行義蘭姐童軍專科考驗暨聯團露營活動本月6日至8日，連續3天在東勢高工舉行，來自台中市14所高中職學校的學生...

影／草屯鎮長猝逝告別式…鄉親陪走最後一程 家屬泣：不用上班了

南投草屯鎮長簡景賢在辦公室猝逝，今舉行告別式，由縣長許淑華擔任治喪委員會主委，行政院政務委員陳時中、立委馬文君、謝龍介等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。