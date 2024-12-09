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蛋蛋幸福...彰化每周供應學童3顆蛋 還做「孵大巨蛋 」美夢
發揮「台灣每2顆雞蛋，就有1顆來自彰化。」優勢，彰化縣9萬名學童有「蛋蛋的幸福」，縣長王惠美今天到彰化市平和國小視察校園營養午餐時宣布，縣府每周將供學童3顆雞蛋，不只滿足學童營養需求，蛋農也可以受惠。
王惠美表示，全縣約9萬名學童，提供每周3顆雞蛋，總計每周將食用27萬顆雞蛋，不僅滿足學童成長所需的營養，還落實「地產地消」的理念， 並期盼嶄新的營養午餐模式，推廣至全國各縣市，共同促進下一代的健康飲食。
王惠美說，根據衛生福利部國民健康署的最新報告，雞蛋是公認的全營養食物，富含人體需要的胺基酸、維生素、葉黃素，還有鈣、鐵、鋅等重要營養素，有助護眼、補腦、增肌及造血等等，適量食用雞蛋對學童健康至關重要。
過去常有「一天只能吃一顆蛋」的說法，王惠美說，依最新科學研究已打破這個迷思，國健署最近也說明，適量食用雞蛋並不會導致血中膽固醇含量增加，也有研究指出，攝取雞蛋與心血管疾病發生的風險沒有相關。
王惠美提供全縣9萬名學童的「蛋蛋幸福」，也沒忘為彰化縣編織「孵大巨蛋 」的美夢。王惠美說，最近，全國都為中華隊奪得世界棒球12強冠軍而喜悅，期待各級棒球隊員每天有2顆蛋補充營養，打出滿分全壘打。
全國棒協理事長辜仲諒出身彰化鹿港，王惠美也趁機喊話，強調彰化縣政府已經預留土地，如辜仲諒有意選擇第2個大巨蛋場所，縣府全力支持，棒協返鄉一起「孵蛋」。
教育處指出，縣府推動「好蛋的進擊周康聰明再升級！」校園午餐營養計畫，除全面提升學童午餐品質，還結合食農教育與地方產業，同時借助醫界及餐盒的專業建議，從產地到餐桌，根據學童的年齡和活動量設計多元菜單，讓每位學童每周均能攝取3顆雞蛋，有效補充日常所需營養，共同守護學童成長健康。
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