台中童軍專科考驗暨聯團露營 創下疫情後報名人數最多紀錄

台中市第39屆行義蘭姐童軍專科考驗暨聯團露營活動本月6日至8日，連續3天在東勢高工舉行，來自台中市14所高中職學校的學生參加，155名學生及21位領隊師長報名參加，創下自民國109年疫情後報名人數最多的紀錄。

台中市高中童軍露營活動每年舉辦一次，由市內各高中職學校輪流承辦，今年活動由東勢高工主辦，活動設計聚焦於「服務」與「學習」兩大主題；學習方面，規劃學校特色課程體驗、參觀新社陸軍航空第602旅及專科章考驗活動，讓學生探索多元領域並進行職能試探；服務方面，結合社區資源，帶領學生探索人文歷史與地區特色，激發對社區及社會服務的熱忱。

台中市教育局長蔣偉民致詞時表示﹕童軍活動在台灣已扎根半世紀，透過小隊、徽章等榮譽制度，培養青少年責任感及團隊精神；透過學習各項技能以強化生活適應能力，以自我探究、互助學習、充分合作來達成各項考驗活動，正是符合新課綱素養導向教學的展現。

東勢高工指出，這次活動提供沐浴設施面臨極大挑戰，在陸軍勤務指揮部所屬的陸軍第五地區支援指揮部補給油料庫的全力支援下，成功設置沐浴站；台中市新盛國小也提供相關設施支援，使活動達到全國童軍活動的規格要求，讓參與的師長與學員深刻感受到東勢高工的熱情。

陸軍航空特戰指揮部特戰訓練中心協助規劃山野垂降及山地救援技能等專業項目，增進學員的個人膽識及團隊合作經驗，充分體現童軍發展智識與冒險精神；陸軍航空基地勤務廠更提供由真實直升機改裝的「航空模擬器」，以「飛機的醫生」等生動有趣的主題進行專業解說，幫助學生了解國防產業的多元面向，並引導其職涯興趣發展，發掘潛在才能；中區人才招募中心統籌協調各國軍單位的支援。